'Niat Baik untuk Niat Baik': Pyongyang Mendesak Biden Menghapus 'Teori Lunatic tentang Ancaman dari Korea Utara'

Kim Jong-Un - North Korean leader.jpg

IslamTimes - Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa pihak berwenang Korea Utara tidak menanggapi "penjangkauan diplomatik di balik layar" oleh AS, dengan tidak ada dialog antara kedua negara yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Wakil Menteri Pertama Korea Utara Choe Son Hui pada hari Rabu (17/3) mengkonfirmasi bahwa Pyongyang telah menerima permintaan untuk dihubungi dari pemerintah AS yang baru, mencatat bahwa setiap dialog tidak mungkin kecuali Washington "menarik kembali kebijakan permusuhannya terhadap DPRK"."AS telah mencoba menghubungi kami sejak pertengahan Februari melalui beberapa rute termasuk New York," katanya, menurut Kantor Berita Pusat Korea resmi."Baru-baru ini mereka meminta untuk menghubungi kami dengan mengirimkan email dan pesan telepon melalui berbagai rute. Bahkan di malam hari sebelum latihan militer gabungan, mereka mengirim pesan yang memohon kami untuk menanggapi permintaannya melalui negara ketiga".Menurut pejabat tersebut, pemerintahan Biden harus meninggalkan "teori gila tentang 'ancaman dari Korea Utara' dan retorika tak berdasar tentang denuklirisasi total"."Tapi kami tidak berpikir ada kebutuhan untuk menanggapi trik penundaan waktu AS lagi," kata Choe."Lebih baik merenungkan apa yang dapat kami lakukan dalam menghadapi kebijakan yang terus bermusuhan terhadap kami. Kami telah mengklarifikasi bahwa kami akan melawan AS dengan prinsip kekuatan untuk kekuasaan dan niat baik untuk niat baik".Pernyataan itu muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin berada di Seoul dalam kunjungan resmi di mana mereka mengadakan pembicaraan 2 + 2 dengan mitra.Selama pembicaraan, AS mengonfirmasi komitmennya terhadap denuklirisasi Utara dan mempertahankan Selatan.Selama kampanye kepresidenannya tahun lalu, Joe Biden mengkritik Donald Trump karena bertemu dengan Kim Jong-un, karena hal itu tidak menyebabkan penghentian program nuklir dan rudal Korea Utara.Dia juga menyebut pemimpin Korea Utara sebagai "preman", "tiran", dan "diktator", sedangkan media DPRK menyebut Biden sebagai "orang bodoh" dan "anjing gila".Pada bulan Januari, Kim menyatakan bahwa AS adalah "musuh terbesar" negaranya, bagaimanapun, dia tidak mengesampingkan kontak diplomatik antara Pyongyang dan Washington.Pada 2018, selama pertemuan pertama antara para pemimpin Korea Utara dan AS di Singapura, Donald Trump dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian bersama, menandai penurunan hubungan antara kedua negara.Kedua pemimpin bertemu pada tahun berikutnya di Hanoi untuk melanjutkan negosiasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan tentang masalah sanksi. Hubungan antara kedua negara sejak itu tegang, dengan Pyongyang mengabaikan semua upaya kontak dari Washington sejak pertengahan Februari 2021 menyusul pengumuman latihan militer bersama Maret antara AS dan Korea Selatan.[IT/r]