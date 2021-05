Rabi Senior Iran Menuduh Israel Secara Sinis Memanfaatkan Yudaisme untuk Mengejar Tujuan Sendiri

Iranian jews.jpg

IslamTimes - Para pemimpin Yahudi Iran telah bergabung dalam protes, menyerukan kepada orang Yahudi, Muslim dan Kristen untuk "melawan" Zionisme. Younes Hamami Lalehzar, salah satu rabi top Iran, telah menyatakan dukungannya untuk Hari Quds Internasional (Yerusalem) dan menuduh para pemimpin Israel mengeksploitasi agama Yudaisme dalam mengejar tujuan mereka sendiri.

Puluhan ribu Muslim di Iran dan di seluruh Timur Tengah mengambil bagian dalam protes 'Hari Quds Internasional' pada hari Jumat (7/5), kampanye demonstrasi tahunan yang didukung Iran yang dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina.“Zionis telah mengeksploitasi Yudaisme untuk mencapai tujuan mereka sendiri,” kata Hamami Lalehzar, berbicara kepada Fars News Agency pada hari Sabtu 98/5).“Zionis telah menggunakan Yudaisme, yang merupakan agama monoteistik, sebagai dalih untuk membenarkan dalam kerangka politik mereka sendiri strategi apa pun untuk mencapai tujuan mereka. Perilaku ini tidak diterima sama sekali oleh orang Yahudi di dunia, dan dari awal rezim Zionis hingga saat ini, ada banyak penentangan terhadap pendekatan Zionis dan itu masih berlanjut,” tambahnya.Rabi, yang juga bekerja sebagai dokter medis dan telah membantu menulis buku teks agama resmi untuk siswa di sekolah menengah khusus Iran untuk minoritas Yahudi, menekankan bahwa ideologi Zionisme adalah konstruksi akhir abad ke-19 dari gerakan nasionalis yang lebih luas di Eropa, dan Ideologi ini telah lama ditentang oleh banyak komunitas agama Yahudi.Dia menyarankan bahwa menghadapi Zionisme adalah kewajiban agama dan manusia, dan membandingkan perlawanan zaman modern terhadapZionis Israel dengan perjuangan Nabi Musa melawan penindasan Firaun Mesir terhadap orang Israel.Hamami Lalehzar menekankan bahwa orang-orang Yahudi yang religius menganggap "perilaku brutal dan kejahatan rezim Zionis" sama sekali tidak dapat diterima, dan telah mengambil bagian dalam kampanye menentangnya, termasuk Hari Quds Internasional.“Penamaan suatu hari sebagai Hari Quds ('Hari Yerusalem') menyebabkan masalah Palestina tidak dilupakan. Langkah Imam [Ruhollah] Khomeini [menciptakan hari protes] sebenarnya adalah semacam inisiatif yang mengingatkan dunia akan isu Palestina setiap tahun untuk memikirkan solusinya, ”ujarnya seraya menambahkan bahwa skala hari protes telah berkembang setiap tahun.Hamami Lalehzar adalah pemimpin senior Yahudi Iran kedua yang menyatakan dukungannya untuk Hari Quds Internasional.Pada hari Jumat, Dr. Siyamak More Sedgh, satu-satunya anggota parlemen Yahudi di parlemen Majelis Permusyawaratan Islam Iran, meminta semua penganut Monoteistik untuk menentang "rezim Zionis," dan menekankan bahwa Hari Quds "tidak hanya untuk rakyat Palestina, tetapi untuk semua orang yang tertindas di dunia. "Sensus tahun 2016 menunjukkan bahwa Iran adalah rumah bagi sekitar 9.800 orang Yahudi, menjadikan mereka komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Zionis Israel sendiri.Sebelum 1979, lebih dari 100.000 orang Yahudi tinggal di Iran, dengan banyak yang melarikan diri dari negara itu ke Zionis Israel setelah Revolusi Islam, kemudian menderita diskriminasi di negara mereka yang baru itu.Di Iran, komunitas Yahudi yang tersisa menikmati kebebasan beragama, menjalankan sinagoga, kelas Taurat, dan lembaga pendidikan khusus, termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas. Parlemen Iran juga memiliki lima kursi yang dipesan untuk agama minoritas di negara itu, termasuk satu untuk orang Yahudi.Selain itu, meskipun Iran memiliki undang-undang ketat yang melarang produksi, penjualan, dan konsumsi alkohol, komunitas Yahudinya diizinkan untuk membuat dan mengonsumsi anggur Sabat.Orang Yahudi telah tinggal di Iran selama lebih dari 2.700 tahun, dengan banyak buku dalam Alkitab yang merujuk pada kehidupan The Way in Ancient Persia.Pada 537 SM, setelah membebaskan budak-budak Yahudi dari Babilonia, Raja Persia Cyrus Agung mengizinkan mereka yang ingin kembali ke rumah mereka di Yehuda kuno, sementara mereka yang memilih untuk tetap tinggal diberikan kewarganegaraan dan diizinkan untuk membangun kembali kuil keagamaan mereka di Persia sendiri. .Orang Yahudi mampu mempertahankan kebebasan beragama dan ekonomi yang signifikan setelah penaklukan Islam atas Persia pada abad ke-7 juga.[IT/r]