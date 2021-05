Hamas Berikrar 'Tidak Mengambil Satu Sen pun' Bantuan Luar Negeri Setelah Blinken Menghina Partai Penguasa Gaza

Hamas, pledges ‘not to take a single cent’ of foreign aid.jpg

IslamTimes - Pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, mengatakan pada hari Rabu (26/5) bahwa dia akan menolak uang bantuan internasional setelah perang 11 hari dengan Zionis Israel yang menghancurkan ribuan rumah Palestina di wilayah tersebut.

Namun, dia membiarkan pintu terbuka untuk proyek konstruksi oleh negara lain. "Saya menegaskan komitmen kami untuk tidak mengambil satu sen pun yang dimaksudkan untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan," kata Sinwar dalam pidato Rabu."Kami tidak pernah mengambil satu sen pun di masa lalu."Pada 21 Mei, pihak berwenang di Gaza menilai bahwa 11 hari pemboman oleh Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) telah menghancurkan setidaknya 2.000 unit rumah dan merusak 15.000 lainnya.Naji Sarhan, wakil kementerian pekerjaan dan perumahan Gaza, mengatakan kepada Associated Press bahwa kerugian mencapai $ 150 juta.Namun, Sinwar tidak menolak semua bantuan dari negara lain: dia mencatat bahwa "kami menyambut baik upaya internasional atau Arab untuk membangun kembali Jalur Gaza."Dia menambahkan bahwa Gaza memiliki "sumber daya keuangan yang cukup ... sebagian besar berasal dari Iran, dan sebagian lainnya berasal dari donor Arab dan Muslim serta orang-orang bebas di dunia yang berdiri dalam solidaritas dengan rakyat kami dan hak-hak mereka."Pada bulan Januari, Qatar menjanjikan bantuan sebesar $ 360 juta ke Gaza pada tahun 2021, peningkatan pembayaran yang telah dikirim ke wilayah miskin tersebut sejak 2018. Pembayaran tersebut membantu menutupi biaya listrik, gaji pegawai negeri sipil, dan tunjangan bulanan untuk puluhan keluarga Palestina.Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga mendesak negara-negara Muslim Jumat lalu untuk "mendukung rakyat Palestina, melalui militer ... atau dukungan keuangan ... atau dalam membangun kembali infrastruktur Gaza."Komentar Sinwar muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan perjalanan ke Ramallah, kursi Otoritas Nasional Palestina (PNA) di Tepi Barat, untuk menjanjikan dukungan AS untuk Palestina setelah perang.Blinken mengatakan AS akan berusaha untuk memberikan $ 75 juta dalam pembangunan dan bantuan ekonomi, termasuk $ 5,5 juta dalam "bantuan bencana segera" untuk Gaza dan sekitar $ 32 juta untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).Namun, Blinken mengatakan uang untuk Gaza tidak boleh menguntungkan Hamas, yang dianggap AS sebagai organisasi teroris.Sinwar mengatakan ini adalah taktik yang dimaksudkan untuk memperlebar keretakan antara Hamas dan Fatah, partai Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mengatur Tepi Barat."Kami tidak akan pernah jatuh untuk trik ini dan saling menyerang," kata Sinwar.PNA kehilangan kendali atas Gaza pada tahun 2006, ketika Hamas memenangkan pemilihan di sana, dan keragu-raguan tentang bagaimana memasukkan Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki Zionis Israel telah membantu menunda pemilihan lainnya sejak itu.Upaya terbaru dibatalkan hanya beberapa hari sebelum pertempuran dimulai, setelah otoritas Zionis Israel menolak memberikan kesempatan kepada warga Palestina di Yerusalem Timur untuk memberikan suara.Setidaknya 254 warga Palestina tewas dalam perang penembakan 11 hari, serta 12 warga Israel.Serangan udara IDF dimulai setelah Hamas menembakkan roket ke Yerusalem, ibu kota yang memproklamirkan diri Israel, sebagai tanggapan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh polisi Israel di mana lebih dari 200 jemaah Muslim Palestina dan 17 petugas polisi terluka. Hamas menyebut operasi itu "Pedang Yerusalem" dan mengatakan itu membela orang-orang Palestina di kota itu.Pertikaian di Temple Mount adalah puncak dari berminggu-minggu meningkatnya kekerasan antara pemukim Zionis Israel dan polisi di satu sisi, dan warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat di sisi lain.Sinwar menyebut serangan roket itu sebagai "tetapi latihan untuk apa yang akan datang adalah Israel melanggar Masjid Al-Aqsa" lagi.Pendudukan harus tahu - Al-Aqsa memiliki orang-orang yang akan mempertahankannya. ”[IT/r]