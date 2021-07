Ditekan Waktu, Pentagon Mencari Instalasi untuk Mentransfer Penerjemah Afghanistan

Pentagon Looking for Installations to Transfer Afghan Interpreters.jpg

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS sedang mempertimbangkan lokasi di mana mereka dapat mengirim penerjemah Afghanistan dan sekutu lainnya, seperti yang dikatakan juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan Kamis (8/7), "beberapa" instalasi militer AS di luar negeri sedang dipertimbangkan.

Sementara tanggal penarikan penuh pasukan Amerika semakin dekat, warga Afghanistan yang membantu militer AS - seperti penerjemah dan karyawan lokal lainnya, mengkhawatirkan nyawa mereka karena kemungkinan besar mereka adalah target nomor satu Taliban.Biden mengklaim AS telah mengidentifikasi fasilitas – tetapi tidak memberikan rincian apa pun."Tugas kami dalam proses antar-lembaga ini adalah untuk mecari instalasi kami di luar negeri dan merekomendasikan kepada [Departemen Luar Negeri] dan kepada [Departemen Keamanan Dalam Negeri] instalasi apa yang kami pikir dapat memenuhi kebutuhan," kata Kirby.Ini terjadi ketika Presiden Joe Biden mengumumkan Kamis (8/7) bahwa Amerika Serikat telah memilih fasilitas di luar Afghanistan di mana penerjemah Afghanistan dan sekutu operasi Amerika lainnya di negara itu dapat tinggal sementara mereka menunggu Visa Imigran Khusus (SIV) dan akan memulai penerbangan relokasi bulan ini.Namun, Biden tidak merinci seperti apa rencana evakuasi yang sebenarnya.Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki tidak mengungkapkan jumlah pasti berapa banyak penerjemah Afghanistan akan dipindahkan ke negara lain atau diberikan kesempatan untuk bermukim kembali di Amerika Serikat, menambahkan bahwa pemerintah tidak mengumumkan instalasi khusus untuk "alasan keamanan."Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa AS sedang bernegosiasi dengan Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan - negara-negara perbatasan yang terancam oleh ekspansi Taliban - untuk menerima pengungsi Afghanistan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.Ketika AS sedang menyelesaikan penarikannya dari negara itu, Afghanistan telah mengalami peningkatan kekerasan, dengan puluhan distrik direbut oleh Taliban dalam beberapa minggu terakhir.Di tengah kemajuan Taliban, warga Afghanistan yang telah membantu militer AS di negara itu (serta keluarga mereka) telah berada dalam bahaya, karena kelompok Islam telah meminta mereka untuk "menunjukkan penyesalan atas tindakan masa lalu mereka", yang menurut bagi Taliban, sama dengan pengkhianatan terhadap Islam dan negara.[IT/r]