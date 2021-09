FBI Menyelidiki Laporan Penyerangan Tentara Wanita AS oleh Pengungsi Afghanistan di Kamp Pengungsi New Mexico

Temporary housing for Afghanistan evacuees.jpg

IslamTimes - FBI akan menyelidiki dugaan serangan terhadap seorang tentara wanita Amerika oleh sekelompok pria Afghanistan yang ditempatkan sementara di sebuah kamp pengungsi di New Mexico, biro dan militer mengkonfirmasi ke outlet berita.

Tentara yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan diserang oleh “kelompok kecil” pengungsi Afghanistan di Kompleks Dona Ana Fort Bliss di New Mexico pekan lalu, kata juru bicara pangkalan militer itu kepada media, Jumat (24/9).“Kami menanggapi tuduhan itu dengan serius dan dengan tepat merujuk masalah ini ke Biro Investigasi Federal. Keselamatan dan kesejahteraan anggota layanan kami, serta semua yang ada di instalasi kami, adalah yang terpenting,” kata Divisi Lapis Baja 1 dan Urusan Publik Fort Bliss dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke Fox dan The Hill.Kedua outlet juga mengkonfirmasi keterlibatan FBI, dengan Agen Khusus Pejabat Urusan Publik FBI Jeanette Harper mengatakan kepada Fox bahwa biro sedang "menyelidiki tuduhan ini," sementara The Hill menambahkan bahwa kantor agensi El Paso, Texas akan mengambil poin dalam penyelidikan.[IT/r]