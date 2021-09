Apa Masa Depan Angkatan Darat AS Saat Rasisme Meningkat?

US Army, racism increase.jpg

IslamTimes - Sebuah studi baru-baru ini oleh Pentagon menunjukkan penurunan tingkat orang Amerika yang mendaftar di angkatan bersenjata - hanya 2% dari semua orang Amerika dalam dua tahun terakhir.

Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa persentase pasukan kulit berwarna AS atau yang berasal dari minoritas sangat menurun, karena minat orang kulit hitam untuk bergabung menurun dari 20% pada 2019 menjadi 11% pada tahun berikutnya, hingga mencapai 8% pada musim gugur 2020.Studi tersebut mengaitkan hasil dengan munculnya rasisme dan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap para pengunjuk rasa, di samping pembunuhan George Floyd – seorang Afrika-Amerika – yang berdampak pada seluruh masyarakat Amerika.Pertama dan terpenting, Angkatan Udara AS mengakui keengganan pasukan untuk bergabung dengan barisannya, terutama di kalangan minoritas.Ada kekhawatiran tentang penurunan angkatan muda dalam mendaftar tidak hanya di Angkatan Udara tetapi juga di senjata militer lainnya. Ini, di samping risiko retensi jangka panjang di pos-pos lain di angkatan bersenjata, terutama yang "di jajaran pria kulit hitam, Hispanik, dan wanita juga".Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Pentagon tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima begitu saja karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan AS, hasil penelitian apa pun pada sektor penting dan sensitif, seperti tentara harus dipublikasikan.Tetapi dampak dari penelitian ini menganggap bahwa hasil harus entah bagaimana rahasia, untuk topik ini memiliki efek yang cukup besar pada kekompakan tentara AS, dan dengan demikian pada masyarakat dan negara pada umumnya.Kekompakan tentara AS – seperti halnya tentara di sebagian besar negara – mencerminkan kekompakan dan situasi negara secara keseluruhan.Terlebih lagi, tentara AS mungkin yang pertama secara internasional dalam persamaan ini, karena ditugaskan misi besar, yang sebagian besar berada di luar negeri [dengan lebih dari 800 pangkalan militer laut, darat, dan udara di luar negeri].Misi semacam itu tersebar dan berlokasi di seluruh dunia dan kadang-kadang direlokasi, untuk tujuan yang disebut melindungi kepentingan dan sekutu AS serta menjaga keamanan nasional Amerika.Oleh karena itu, menghadapi masalah besar di tentara AS [meningkatnya rasisme, misalnya] memiliki efek yang luar biasa pada keamanan nasional Amerika dan status AS di dunia.Apa artinya ketika rasisme meningkat di tentara mana pun? Bagaimana pengaruhnya terhadap kemanjuran tentara ini, dan dengan demikian kemampuannya menjalankan misinya dan memainkan perannya dengan baik?Berbicara tentang rasisme dalam tentara tertentu berarti ada kategori atau kelompok yang terbuang dan tidak disukai dalam tentara ini, yang tidak dapat bergaul dengan kelompok lain.Ini juga berarti bahwa kepercayaan kurang antara dua kelompok atau di antara anggota masing-masing kelompok.Dengan pemikiran ini, bagaimana mungkin memimpin unit militer seperti itu dengan tepat untuk menyelesaikan misi bersama?Bagaimana kepemimpinan ini dapat dicapai, karena memerlukan upaya bersama dan fokus dari semua elemen untuk mencapai efektivitas bottom-line yang diperlukan untuk berhasil memenuhi tujuan?Tentu saja, dengan merebaknya rasisme yang menyiratkan pandangan superior, jijik, dan saling membenci, adalah normal untuk memiliki masalah kepercayaan antara petugas dan karyawan, di semua tingkat ordinal, jika mereka berbeda warna kulit atau etnis atau budaya dan keyakinan agama, dan hal-hal lain yang memicu rasisme.Dengan demikian, di mana ada rasisme, akan ada kelainan dalam kekompakan unit militer mana pun, terutama ketika unit ini ditugaskan untuk misi yang luar biasa atau berbahaya.Dengan demikian, ketidakpercayaan di antara anggotanya akan tumbuh, bersama dengan kemungkinan pengkhianatan dan penghindaran tanggung jawab, di samping pengalokasian risiko kepada pihak tertentu oleh kepala operasional dan administrasi. Itu secara umum.Adapun tentara AS, dengan sifat lintas benua dan misi sensitif yang biasanya serangan dan invasi [kami sebelumnya telah menjelaskan situasi ini di sebagian besar perang yang melibatkan AS, di mana pasukannya dihadang habis-habisan oleh pasukan sasaran atau negara-negara yang diserang dan oleh gerakan perlawanan, seperti di Vietnam dan Lebanon, dan baru-baru ini di Irak dan Afghanistan], korban telah secara signifikan melampaui tingkat yang wajar atau rata-rata karena kepercayaan yang terguncang antara anggota dan perwira, terutama ketika melakukan operasi di luar negeri dan misi.Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa sebagian besar kegagalan luar negeri tentara AS dapat dikaitkan dengan fenomena yang tidak normal dan tidak sehat ini.Rupanya, itu selalu ada secara historis di pasukan ini, tetapi tidak terungkap sejauh baru-baru ini, setelah pembunuhan George Floyd Afrika-Amerika dan dampak bencananya terhadap masyarakat AS.Bahaya dari fenomena ini memerlukan ikatan erat antara komunitas AS dan tentara, karena yang terakhir dianggap yang pertama di seluruh dunia sehubungan dengan kemampuan, dan yang kedua setelah tentara Cina sehubungan dengan personel [lebih dari satu juta anggota dan perwira].Pengaruh timbal balik antara tentara ini dan masyarakat sangat besar dan luar biasa, yang tentunya akan berdampak langsung pada koherensi negara dan sistem.