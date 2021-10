Taliban Mengatakan Mereka Menggerebek Tempat Persembunyian ISIS di Utara Kabul

IslamTimes - Pejuang Taliban menyerbu tempat persembunyian kelompok teroris Daesh di utara ibukota Afghanistan pada hari Jumat (1/10), menewaskan dan menangkap sejumlah teroris, kata seorang juru bicara Taliban.

Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada pertengahan Agustus, terjadi peningkatan serangan oleh militan ISIS yang menargetkan anggota Taliban. Taliban dan ISIS adalah musuh, dan serangan itu telah meningkatkan konflik yang lebih luas antara rival lama.Pada akhir Agustus, seorang pembom bunuh diri ISIS menargetkan upaya evakuasi AS di luar bandara internasional Kabul dalam salah satu serangan paling mematikan di negara itu dalam beberapa tahun. Ledakan itu menewaskan 169 warga Afghanistan dan 13 tentara AS.Juru bicara Taliban Bilal Karimi mengatakan kepada The Associated Press bahwa serangan hari Jumat (1/10) terjadi di kota Charikar di provinsi Parwan. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut dan pernyataannya tidak dapat diverifikasi secara independen.Serangan itu menyusul penangkapan dua anggota ISIS oleh Taliban terkait dengan pemboman pinggir jalan yang menargetkan kendaraan mereka di kota, melukai empat pejuang, kata Karimi. Keduanya diinterogasi dan informasi yang mereka berikan membantu Taliban mengidentifikasi tempat persembunyian itu, tambahnya.ISIS sebagian besar berbasis di provinsi Nangarhar timur tetapi kelompok itu telah meningkatkan serangan di Afghanistan sejak pengambilalihan Taliban. Beberapa pejuang Taliban tewas dalam serangan ISIS di ibu kota provinsi Jalalabad. [IT/r]