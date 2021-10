Polisi Menggagalkan Upaya Teroris MKO untuk Menyerang Paviliun Iran di Pameran Buku Frankfurt

IslamTimes - Polisi Jerman menggagalkan upaya anggota Organisasi Mujahidin-e Khalq (MKO juga dikenal sebagai MEK, NCRI atau PMOI) kelompok teroris untuk menyerang paviliun Iran di Pameran Buku Frankfurt.

Sejumlah kecil anggota MKO berusaha menimbulkan kekacauan di paviliun nasional Iran, tetapi gagal, berkat kewaspadaan staf paviliun dan kehadiran langsung pejabat Pameran Buku dan Polisi Frankfurt.Anggota MKO yang sudah berkumpul di depan paviliun dipaksa keluar dari Pameran Buku. Frankfurt Book Fair, yang telah dimulai pada 19 Oktober, ditutup hari ini (24 Oktober).MKO terdaftar sebagai organisasi teroris oleh banyak komunitas internasional.Anggotanya melarikan diri dari Iran pada 1986 ke Irak, di mana mereka menerima dukungan dari diktator Saddam Hussein.Pakaian terkenal itu telah melakukan banyak serangan terhadap warga sipil Iran dan pejabat pemerintah selama beberapa dekade.Pada 2012, Departemen Luar Negeri AS menghapus MKO dari daftar organisasi teroris yang ditunjuk di bawah lobi intens oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim Saudi dan rezim lain yang bermusuhan dengan Iran.Beberapa tahun yang lalu, anggota MKO dipindahkan dari Kamp Ashraf mereka di Provinsi Diyala Irak ke Kamp Hurriyet (Camp Liberty), bekas pangkalan militer AS di Baghdad, dan kemudian dikirim ke Albania.Para anggota tersebut, yang berhasil melarikan diri, telah mengungkapkan cara skandal MKO untuk mengakses uang, hampir secara eksklusif berasal dari Riyadh.Kelompok teroris MKO menetapkan target sebagai martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan Presiden Iran Seyed Ebrahim Rayeesi.Organisasi teroris itu mengatakan akan “menyambut” pembunuhan mereka, menambahkan bahwa mereka menginginkan pejabat berpangkat untuk “bergabung” dengan Asadollah Lajevardi, mantan kepala jaksa Tehran, dan Ali Sayyad-Shirazi, mantan komandan Angkatan Darat Angkatan Darat Iran selama Perang Irak 1980. -88 perang melawan Iran.Sebelumnya pada Juni 2019, audio yang bocor dari percakapan telepon antara dua anggota MKO, mengungkapkan bahwa rezim Saudi telah berkolusi dengan elemen MKO untuk menjebak Iran atas serangan kapal tanker di Teluk Persia.Dalam audio, yang dirilis oleh Iran Front Page untuk pertama kalinya, Shahram Fakhteh, seorang anggota resmi dan penanggung jawab operasi dunia maya MKO, terdengar berbicara dengan seorang simpatisan MKO yang berbasis di AS bernama Daei-ul-Eslam. dalam bahasa Persia, lapor berita IFP.Dalam percakapan ini, kedua elemen membahas upaya MKO untuk memperkenalkan Iran sebagai penyebab di balik serangan kapal tanker di Teluk Persia, dan bagaimana Saudi menghubungi mereka untuk menindaklanjuti masalah tersebut.“Dalam seminggu terakhir kami melakukan yang terbaik untuk menyalahkan rezim [Iran] atas ledakan (kapal tanker minyak).Saudi telah menelepon kantor Suster Maryam (Rajavi) untuk menindaklanjuti hasilnya, [untuk mendapatkan] kesimpulan dari apa yang telah dilakukan, dan konsekuensi yang mungkin terjadi,” kata Fakhteh.“Saya kira ini dapat memiliki konsekuensi yang berbeda. Ia dapat mengirimkan kasus tersebut ke Dewan Keamanan PBB atau bahkan mengakibatkan intervensi militer. Itu bisa memiliki konsekuensi apa pun,” kata Daei-ul-Eslam.Serangan terhadap dua kapal tanker minyak komersial di Teluk Oman pada 13 Juni 2019 dan serangan sebelumnya terhadap empat kapal tanker minyak di lepas pelabuhan Fujairah UEA pada 12 Mei 2019, meningkatkan ketegangan di Asia Barat dan meningkatkan prospek konfrontasi militer antara Iran dan Amerika Serikat.AS, Arab Saudi, dan UEA telah bergegas menyalahkan Iran atas insiden tersebut, dengan militer AS merilis video kasar yang diklaim menunjukkan pasukan Iran di kapal patroli memindahkan ranjau yang belum meledak dari sisi kapal tanker milik Jepang yang tertangkap. kebakaran tahun 2019.[IT/r]