Video: Jet F-15 IDF Mengawal Pembom AS dalam Pertunjukan Kekuatan ke Iran Saat Ketegangan Tetap Tinggi

IslamTimes - Jet tempur F-15 Israel telah mengawal sebuah pembom B-1B AS di atas langit Zionis Israel, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada hari Sabtu (30/10).

Penerbangan bersama adalah contoh lain dari “kerjasama strategis IDF yang berkelanjutan dengan Amerika Serikat di kawasan itu,” tambah IDF.Tentara berbagi gambar dan rekaman misi pengawalan, yang tampaknya ditujukan untuk mengirim pesan ke Tehran, mengingat ketegangan yang meningkat antara Iran, di satu sisi, dan Negara Yahudi dan AS, di sisi lain.Juga pada hari Sabtu (30/10), negara-negara Timur Tengah lainnya bergabung dengan pembom Amerika "untuk mendukung Patroli Kehadiran" di langit.Itu terjadi ketika para pejabat Iran mengatakan bahwa Tehran siap untuk melanjutkan pembicaraan tentang kemungkinan kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), atau kesepakatan Iran, yang dibuang oleh mantan presiden AS Donald Trump, mengembalikan sanksi keras terhadap Tehran di bawah apa yang disebut kampanye “tekanan maksimum”.Ironisnya, hanya pada hari Jumat (29/10), Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, menargetkan industri pesawat nir awaknya, yang, kata Tehran, bertentangan dengan klaim kesediaan AS untuk kembali ke JCPOA.Zionis Israel telah memberi sinyal alarm tentang tetangganya yang diduga bekerja untuk mengembangkan senjata nuklir, yang telah berulang kali dibantah oleh Tehran, menunjuk ke kemunafikan Barat ketika sampai pada kepercayaan luas bahwa negara-negara Yahudi memperoleh nuklir sejak lama.Ini juga muncul di tengah spekulasi di media Zionis Israel bahwa IDF sedang berlatih “secara intensif” untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, karena Tel-Aviv baru-baru ini mengadopsi anggaran pertahanan baru sekitar $1,5 miliar.Iran telah melaporkan beberapa masalah di situs nuklirnya tahun ini, yang dikaitkan Tehran dengan serangan “sabotase” yang diduga dilakukan oleh Zionis Israel.Ketegangan antara keduanya telah sangat tinggi setelah pembunuhan dokter nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh, yang menurut Tehran agen mata-mata Israel Mossad berada di belakang.[IT/r]