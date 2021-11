Michael Flynn: AS Harus Memiliki 'Satu Agama'

IslamTimes - Flynn, saat berbicara di 'Reawaken America Tour' Clay Clark pada hari Sabtu (13/11), menyatakan bahwa AS harus mengadopsi satu agama.

Mantan penasihat keamanan nasional AS Michael Flynn, yang bertugas di pemerintahan Trump hanya selama 22 hari sebelum mengaku bersalah berbohong kepada penyelidik federal, diberikan pengampunan penuh pada November 2020 oleh presiden AS saat itu.Flynn menjadi viral awal tahun ini setelah menawarkan untuk menggunakan AR-15 dalam upaya untuk "menemukan seseorang di ... DC.""Jika kita ingin memiliki satu bangsa di bawah Tuhan - yang kita harus - kita harus memiliki satu agama," tegas pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat AS."Satu bangsa di bawah Tuhan, dan satu agama di bawah Tuhan."Michael Flynn malam ini: “Jika kita ingin memiliki satu bangsa di bawah Tuhan, yang harus kita miliki, kita harus memiliki satu agama. Satu bangsa di bawah Tuhan, dan satu agama di bawah Tuhan.” pic.twitter.com/ShGVrsQ9hW — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 13 November 2021"Kita semua bersama-sama - bekerja sama," tambahnya.Perlu dicatat bahwa bagian "di bawah Tuhan" dari Ikrar Kesetiaan AS tidak termasuk dalam draf aslinya.Sementara janji itu ditulis dan diterbitkan pada tahun 1892, bagian "di bawah Tuhan," muncul setelah Presiden AS saat itu Dwight D. Eisenhower mendesak Kongres untuk membuat perubahan pada tahun 1954.Selama pidato yang sama di San Antonio, Texas, Flynn mengulangi klaim jangka panjangnya yang tidak berdasar bahwa pemilihan presiden AS 2020 melihat kecurangan pemilih yang meluas.Keluhan mantan penasihat keamanan nasional AS tidak didukung oleh bukti.[IT/r]