Dr.Fauci Mengatakan AS Harus Mempersiapkan Varian Omicron

IslamTimes - Penasihat virus corona Gedung Putih Dr.Anthony Fauci menggambarkan varian Omicron dari Covid-19 sebagai "panggilan keras" untuk membuat orang divaksinasi, di tengah kekhawatiran bahwa varian baru mungkin terbukti tahan terhadap tusukan yang ada.

Dalam beberapa minggu sejak pertama kali ditemukan di Botswana, varian Omicron dari Covid-19 dengan cepat menjadi jenis virus yang dominan di Afrika Selatan, dan kasus telah ditemukan di Eropa, Asia, dan Timur Tengah.Meskipun AS telah menutup perjalanan dari sejumlah negara Afrika yang terkena dampak, Fauci mengatakan kepada ABC News pada hari Minggu bahwa "pasti akan ada di sini, dan pertanyaannya adalah, apakah kita akan siap untuk itu?"“Persiapan yang kami miliki sedang berlangsung … hanya perlu ditingkatkan,” lanjutnya, “dengan membuat lebih banyak orang divaksinasi dan meningkatkan vaksinasi penuh.”Fauci juga menyebut penggunaan masker sebagai kunci persiapan menghadapi Omicron.Dalam penampilan terpisah di NBC News, ia menggambarkan munculnya varian Omicron sebagai "panggilan keras" untuk membuat lebih banyak orang divaksinasi.Sedikit yang diketahui tentang Omicron, kecuali jumlah mutasi protein lonjakannya yang tinggi, yang menurut Fauci memberi varian “keuntungan dalam transmisibilitas.”Informasi awal menunjukkan varian tersebut dapat menghindari perlindungan yang ditawarkan oleh tanaman vaksin saat ini.Kasus Omicron pertama yang tercatat di Botswana terjadi pada orang yang divaksinasi penuh, dan Pusat Pengendalian Penyakit Eropa menyatakan pada hari Jumat bahwa varian baru mungkin terkait dengan “pengurangan signifikan dalam efektivitas vaksin dan peningkatan risiko infeksi ulang.”Fauci juga mengatakan Omicron “mungkin menghindari perlindungan kekebalan … bahkan mungkin melawan beberapa antibodi yang diinduksi vaksin.”Penasihat pemerintah Afrika Selatan Profesor Barry Schoub menggambarkan gejala Omicron sebagai "ringan" untuk "sebagian besar pasien" yang terinfeksi dengan jenis baru Covid-19.“Gejala mereka sangat berbeda dan sangat ringan dari yang pernah saya tangani sebelumnya,” kata ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan Dr. Angelique Coetzee kepada The Telegraph, Sabtu.Dalam upayanya untuk mendapatkan lebih banyak orang Amerika yang divaksinasi, Fauci sebelumnya menggambarkan varian Alpha, Beta, dan Delta sebagai "panggilan keras" untuk meningkatkan vaksinasi.Sekitar 59% dari populasi AS sekarang divaksinasi lengkap, dan 21% dari orang-orang ini telah menerima dosis booster.Awal bulan ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyetujui vaksin Pfizer dosis rendah untuk anak-anak berusia antara lima dan 11 tahun.[IT/r]