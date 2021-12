Guardian: Pembunuh Jurnalis Pembangkang Jamal Khashoggi Tinggal di Vila Mewah di Riyadh

IslamTimes - Setidaknya tiga anggota regu pembunuh Saudi yang dihukum karena terlibat dalam pembunuhan mengerikan terhadap pembangkang terkemuka dan jurnalis Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 dilaporkan tinggal dan bekerja "di akomodasi bintang tujuh" di dalam gedung yang dikelola pemerintah. kompleks keamanan di ibu kota Saudi, Riyadh

Setidaknya tiga anggota regu pembunuh Saudi yang dihukum karena terlibat dalam pembunuhan mengerikan terhadap pembangkang terkemuka dan jurnalis Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 dilaporkan tinggal dan bekerja "di akomodasi bintang tujuh" di dalam gedung yang dikelola pemerintah. kompleks keamanan di ibu kota Saudi, Riyadh

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar harian Inggris The Guardian, sebuah sumber yang terhubung dengan anggota senior intelijen Saudi mengatakan para pembunuh diyakini tinggal di vila-vila dan gedung-gedung yang dikelola oleh Kepresidenan Keamanan Negara Arab Saudi, dan dijauhkan dari tembok dan jeruji penjara terkenalnya.Sumber tersebut telah berbicara dengan dua saksi yang mengaku telah melihat orang-orang tersebut.Mereka mengatakan anggota keluarga sering mengunjungi para pria, yang dapat menggunakan gym dan ruang kerja di lokasi.Salah satu tersangka yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang disponsori negara Saudi pada 2018 telah ditahan di bandara dekat Paris, kata laporan media.Ketiga pria itu termasuk di antara para terdakwa yang dijatuhi hukuman pada Desember 2019 di hadapan apa yang disebut Pengadilan Kriminal Riyadh, dalam persidangan yang secara luas dikutuk sebagai penipuan, karena "melakukan dan secara langsung berpartisipasi dalam pembunuhan" kolumnis The Washington Post dan kritikus Saudi.Sumber tersebut mengkonfirmasi bahwa Salah al-Tubaigy, ilmuwan forensik yang memotong-motong Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, adalah salah satu dari mereka yang terlihat di dalam fasilitas tersebut.Mustafa al-Madani, mayat ganda yang dikirim oleh tim regu pembunuh untuk menciptakan tipu muslihat bahwa Khashoggi meninggalkan konsulat hidup-hidup, juga telah terlihat, seperti halnya Mansour Abahussein, yang dituduh memimpin operasi tersebut.Kedua saksi telah mengunjungi kompleks beberapa kali dalam dua tahun terakhir. Mereka mengatakan para pria itu santai dan tampak melakukan tugas normal.Pengunjung, termasuk katering, tukang kebun, teknisi dan anggota keluarga, sering menghadiri kompleks tersebut, menurut sumber intelijen.Seorang penasihat pengadilan kerajaan Saudi yang digulingkan yang dituduh mengarahkan pembunuhan mengerikan terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi secara diam-diam diperkenalkan kembali oleh akun media sosial pro-rezim.Penampakan itu semakin meragukan klaim Riyadh untuk meminta pertanggungjawaban para pembunuh dan datang ketika Saud al-Qahtani, mantan ajudan utama putra mahkota Arab Saudi dan penguasa de facto Mohammed bin Salman (MbS), diam-diam kembali berkuasa, dengan influencer media sosial yang setia kepada rezim Riyadh berusaha untuk memperkenalkan kembali dia sebagai sosok yang telah melayani kerajaan.Qahtani telah dibebaskan dari segala keterlibatan dalam pembunuhan Khashoggi, meskipun penilaian intelijen barat bahwa dia telah mendalangi pembunuhan atas perintah putra mahkota Saudi.Khashoggi dibunuh pada 2 Oktober 2018 setelah dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan bahwa dia telah bercerai, sehingga dia bisa menikahi tunangannya dari Turki, Hatice Cengiz.Analisis forensik baru mengungkapkan UEA memasang spyware Pegasus Israel di ponsel istri jurnalis Saudi yang terbunuh Jamal Khashoggi hanya beberapa bulan sebelum pembunuhannya disiksa.Rekaman dan bukti lain yang dikumpulkan oleh otoritas Turki mengungkapkan bagaimana tim agen Saudi menaklukkan, membunuh, dan kemudian memotong-motong jurnalis di dalam misi diplomatik.Arab Saudi awalnya mengeluarkan cerita yang saling bertentangan tentang hilangnya Khashoggi, tetapi akhirnya mengatakan bahwa dia terbunuh dalam operasi "nakal".Pengadilan AS melemparkan gugatan Saudi terhadap mantan perwira tinggi intelijen SaudiSelain itu, seorang hakim AS telah menolak gugatan oleh perusahaan milik negara Saudi terhadap mantan pejabat tinggi intelijen Saudi Saad al-Jabri.Diputuskan bahwa intervensi pemerintah AS yang jarang digunakan untuk menghentikan pelepasan informasi rahasia mencegah kasus tersebut dilanjutkan."Pengadilan tidak yakin" bahwa itu dapat memutuskan untuk Sakab Saudi Holding Co. tanpa melibatkan materi yang dianggap rahasia negara oleh pemerintah AS, kata Hakim Pengadilan Distrik Massachusetts Nathaniel Gorton.Pernyataan rahasia negara pemerintah AS juga melarang Jabri untuk melanjutkan klaim balik atas penilaian bahwa ia secara sah memperoleh properti mewah di Boston yang dicari oleh Sakab."Ini adalah tindakan pribadi antara entitas yang bekerja sama dan al-Jabri. Kerajaan bukanlah pihak dalam tindakan ini. Setiap pertanyaan harus diarahkan ke perusahaan yang terlibat," kata seorang pejabat Saudi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.Jabri adalah pembantu dekat Pangeran Mohammed bin Nayef, mantan menteri dalam negeri Saudi yang digulingkan oleh MBS sebagai pewaris takhta dalam kudeta istana 2017. Jabri melarikan diri ke Kanada.Jabri menuduh dalam gugatan AS tahun 2020 bahwa pihak berwenang Kanada menggagalkan rencana untuk membunuhnya oleh "regu pembunuh" yang dikirim oleh MbS. Insiden itu diduga terjadi kurang dari dua minggu setelah pembunuhan Khashoggi.