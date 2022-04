Surat kepada PBB: Suriah Menuntut Penyelidikan atas Penghancuran Raqqah dan Kejahatan Perang AS 

IslamTimes - Suriah telah mengecam kekejaman koalisi militer pimpinan AS di kota utara Raqqah dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS), menyatakan bahwa masyarakat internasional tidak pernah tahu tentang skala penuh dari tragedi itu.

“Waktunya telah tiba untuk menjelaskan aspek kemanusiaan, politik, dan hukum dari masalah ini,” tulis Kementerian Luar Negeri Suriah dalam dua pesan identik yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB, Barbara Woodward.Kementerian menambahkan bahwa serangan udara koalisi pimpinan AS di Raqqah terjadi antara Juni dan Oktober 2017 dan mengakibatkan kehancuran total kota dan kematian ribuan warga sipil, yang mayatnya terkubur di bawah puing-puing.Ia menambahkan bahwa kejahatan perang serupa dilakukan oleh koalisi pimpinan AS dan gerilyawan yang disponsori AS dan pimpinan Kurdi dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) antara 2018 dan 2019 di kota Baghuz di timur laut Suriah sehingga daerah itu hancur total.Kementerian juga melancarkan serangan udara 18 Maret 2019 di mana jet tempur AS menewaskan sedikitnya 70 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, ketika mereka berusaha melarikan diri dari Baghuz untuk menyelamatkan hidup mereka.Ini menekankan bahwa volume besar kerusakan yang ditimbulkan pada properti publik dan swasta serta infrastruktur penting dan jumlah korban di Raqqah, Ayn al-Arab, dan Baghuz membuktikan bahwa AS dan sekutunya telah melakukan banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. di seluruh Suriah.Kementerian luar negeri Suriah menekankan pada organisasi internasional bahwa penghancuran dan penargetan yang disengaja terhadap warga sipil oleh koalisi pimpinan AS akan terus meningkatkan .Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi teroris Daesh. Teroris muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.[IT/r]