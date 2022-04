Arab Saudi dan Turki Mengatur Ulang Hubungan selepas Pembunuhan Khashoggi

Erdogan dan MBS (Al-Monitor).

Islam Times - Putra mahkota Arab Saudi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji mengatur ulang hubungan untuk mengakhiri konflik antara kedua negara sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, Al-Monitor melaporkan.

Dalam kunjungan pertama sejak pembunuhan Khashoggi pada 2018 di konsulat Saudi di Istanbul, yang menelurkan ketegangan antara kedua negara, Erdogan bertemu dengan penguasa de facto kerajaan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk “mengembangkan” hubungan.Kantor berita negara Saudi SPA pada Kamis menerbitkan gambar pemimpin Turki memeluk Pangeran Mohammed, yang menurut pejabat intelijen AS menyetujui plot terhadap Khashoggi - sesuatu yang disangkal oleh Riyadh.Pasangan itu "meninjau hubungan Saudi-Turki dan cara mengembangkannya di semua bidang", lapor SPA.Gambar-gambar yang diterbitkan oleh media pemerintah Turki juga menunjukkan duduk terpisah dengan Raja Salman, ayah putra mahkota.Pada hari Jumat, Erdogan mengunjungi kota suci Mekah, berziarah di antara ribuan jamaah di tengah kehadiran tenaga keamanan yang ketat.Perjalanan itu dilakukan ketika Turki, yang menghadapi krisis ekonomi karena jatuhnya mata uang dan melonjaknya inflasi, mencoba menarik dukungan keuangan dari negara-negara Teluk yang kaya energi.Sebelum terbang ke Arab Saudi, Erdogan mengatakan dia berharap "meluncurkan era baru" dalam hubungan bilateral.“Kami percaya meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan dan keuangan adalah kepentingan bersama kami,” kata Erdogan.Agen Saudi membunuh dan memotong-motong Khashoggi, orang dalam yang menjadi kritikus, di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.Tindakan mengerikan itu berisiko mengisolasi Arab Saudi, dan terutama Pangeran Mohammed, sambil meningkatkan persaingan regional Riyadh dengan Ankara.Kedatangan Erdogan, berfoto dengan Raja Saudi Salman di Jeddah, akan dilihat sebagai kemenangan oleh para pejabat di kerajaan yang ingin bergerak melewati pembunuhan Jamal Khashoggi, kata seorang analis.Turki membuat marah Saudi dengan melanjutkan penyelidikan atas pembunuhan kolumnis yang berkontribusi di The Washington Post. Erdogan mengatakan pejabat "tingkat tertinggi" pemerintah Saudi memerintahkan pembunuhan itu.Arab Saudi menanggapi dengan secara tidak resmi menekan ekonomi Turki melalui boikot impor Turki.Tetapi perdagangan antara keduanya secara bertahap membaik, dan pada Januari Erdogan mengatakan dia merencanakan kunjungan ke Arab Saudi.Awal bulan ini, pengadilan Istanbul menghentikan persidangan in absentia dari 26 tersangka Saudi yang terkait dengan kematian Khashoggi, mentransfer kasus itu ke Riyadh.Keputusan Turki itu membuat marah para pegiat hak asasi manusia dan janda Khashoggi, Hatice Cengiz, yang bersumpah untuk mengajukan banding di pengadilan yang lebih tinggi.Dampak dari pembunuhan Khashoggi terus merusak citra Arab Saudi, terutama di Amerika Serikat.Kunjungan Erdogan akan dilihat sebagai kemenangan oleh pejabat Saudi yang ingin melanjutkan, kata analis politik Saudi Ali Shihabi."Tentu saja itu sebuah pembenaran," kata Shihabi. "Erdogan diisolasi dan membayar harga ekonomi yang tinggi dalam kerugian ekonomi besar-besaran akibat boikot ekonomi dan perjalanan, itulah sebabnya dialah yang datang ke Saudi".Kedua negara akan diuntungkan, tambahnya, karena Erdogan "membutuhkan arus perdagangan dan pariwisata dari Saudi, dan Saudi lebih suka dia 'berpihak' dalam berbagai masalah regional - dan mungkin terbuka untuk membeli senjata dari Turki."Kepentingan ekonomi adalah 'pendorong utama, pendorong utama' kunjungan Erdogan, kata Dina Esfandiary, penasihat senior Timur Tengah untuk International Crisis Group.“Sepertinya Turki telah melupakan Khashoggi, dan saya yakin Saudi menghargai itu,” kata Esfandiary.Turki telah mengalami tingkat inflasi tahunan yang mencapai 60 persen dan gelombang protes jalanan musim dingin, yang telah merusak popularitas Erdogan menjelang pemilihan umum tahun depan.Erdogan sekarang mencari dukungan dari negara-negara Teluk, yang telah berselisih dengannya dalam satu dekade sejak pemberontakan Musim Semi Arab.Pada bulan Februari, dia melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, dan meminta para pemimpin bisnis kaya untuk berinvestasi di Turki.Terakhir kali Erdogan mengunjungi Arab Saudi adalah tahun 2017, ketika dia mencoba menengahi perselisihan antara kerajaan dan negara-negara Teluk lainnya melawan Qatar.[IT/AR]