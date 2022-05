Tokoh Media Iran Terkenal Talebzadeh Dimakamkan di Tehran

IslamTimes - Produser, sutradara dan peneliti film Iran Nader Talebzadeh telah dimakamkan di sebuah pemakaman di Tehran selatan.

Upacara pemakaman yang diadakan di Behesht-e Zahra pada Minggu (1/5) pagi dihadiri oleh ratusan pelayat, termasuk pejabat senior, tokoh, anggota keluarga, teman, kolega, jurnalis, dan lainnya.Di antara para peserta adalah Peyman Jebelli, kepala Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB), Brigadir Jenderal Esmail Qa'ani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Ebrahim Hatamikia, pembuat film veteran Iran.Sebelumnya, upacara pemakaman Talebzadeh diadakan di tempat suci Imam Reza as, Imam Syiah kedelapan, di kota timur laut Masyhad.Talebzadeh, 69, meninggal karena penyakit jantungnya di sebuah rumah sakit di ibukota Iran pada hari Jumat (30/4).Lahir di Teheran pada tahun 1952, Talebzadeh adalah seorang pembuat film dokumenter, produser, pembawa acara TV, sutradara bioskop, peneliti dan jurnalis.Dia menyutradarai banyak film pemenang penghargaan dan memproduksi film panjang pertamanya berjudul "The Messiah" pada tahun 2007. Film tersebut menggambarkan kehidupan dan ajaran Yesus dari perspektif Islam, tidak hanya berdasarkan Alkitab tetapi juga Al-Qur'an.Talebzadeh membawa pengalamannya sendiri tentang delapan tahun perang Iran-Irak pada 1980-an ke dalam karyanya untuk mengungkap kebrutalan rezim Irak sebelumnya di bawah Saddam Hussein dan kerusakan akibat perang.Talebzadeh juga menjabat sebagai ketua International New Horizon Conference, acara tahunan yang menyoroti kebijakan hegemonik dan kejahatan perang AS dan rezim Israel.Dia dan istrinya Zeinab Mehanna masuk daftar hitam dan diberi sanksi oleh Washington pada Februari 2019 karena menyelenggarakan konferensi tersebut.[IT/r]