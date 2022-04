China Kecam AS dan Inggris atas Taiwan

Kementerian luar negeri di Beijing "menyesalkan" komentar diplomat tinggi AS di Taiwan dan Inggris menyerukan "NATO global"

IslamTimes - Beijing telah mengecam pernyataan dari London dan Washington tentang mempersenjatai Taiwan, menunjukkan bahwa pembicaraan semacam itu memicu separatisme di pulau yang disengketakan dan bertentangan dengan pengakuan mereka terhadap China. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sama-sama mendukung pengiriman senjata ke Taiwan minggu ini.“Kami menyesalkan dan menolak pernyataan Sekretaris Blinken pada sidang kongres pada 26 April bahwa pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa Taiwan memiliki semua cara yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari segala potensi agresi,” Xie Yongjun, kepala departemen informasi di Kementerian China. Departemen Luar Negeri, tweeted pada hari Kamis (28/4) mengacu pada beberapa outlet yang hanya memperhatikan pernyataan Blinken.Xie menggemakan kata-kata juru bicara MFA Wang Wenbin dari jumpa pers pada hari Rabu (27/4). Wang mengatakan kepada wartawan bahwa pernyataan AS bertentangan dengan pengakuan mereka terhadap Beijing dan kebijakan Satu China, dan mendorong separatis Taiwan dengan menjual senjata ke pulau itu.“AS mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari China, tetapi terus berbicara tentang potensi 'agresi' daratan Taiwan. Bukankah ini bertentangan dengan diri sendiri karena suatu negara tidak dapat 'menyerbu' bagian dari wilayahnya sendiri?" kata Wang.“Kami memiliki peringatan keras ini untuk pihak AS: Tren historis reunifikasi China tidak dapat ditahan, dan prinsip satu-China adalah yang menopang perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” tambah Wang, memperingatkan Washington untuk “tidak meremehkan tekad kuat, tekad, dan kemampuan 1,4 miliar rakyat China dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial” atau berisiko membawa “kerugian yang tak tertahankan bagi AS sendiri.”Selama briefing hari Kamis (28/4), Wang juga menyampaikan pidato menteri luar negeri Inggris, di mana Truss berpendapat untuk "NATO global" untuk terlibat dalam "Indo-Pasifik" dan mempersenjatai Taiwan seperti Inggris dan sekutunya sekarang mempersenjatai Ukraina."NATO mengklaim sebagai organisasi defensif, tetapi kenyataannya terus menciptakan konfrontasi dan gangguan," kata Wang kepada wartawan. “NATO menuntut agar negara-negara lain mematuhi norma-norma dasar hubungan internasional, namun dengan ceroboh mengobarkan perang dan menjatuhkan bom di negara-negara berdaulat, membunuh dan menggusur warga sipil yang tidak bersalah.”“Dampak ekspansi NATO ke arah timur pada perdamaian jangka panjang dan stabilitas Eropa layak untuk direnungkan. NATO telah mengacaukan Eropa. Apakah sekarang mencoba mengacaukan Asia-Pasifik dan bahkan dunia?” Wang menambahkan.Pidato berapi-api Truss juga menarik perhatian Global Times, harian berbahasa Inggris, yang pada hari Kamis (28/4) menampilkan editorial yang menyebut London semakin bersedia menjadi "kerikil" dalam hegemoni global Washington.Setelah meninggalkan UE dan menikmati hubungan khusus dengan AS, Inggris sering mengatakan dan melakukan hal-hal “yang tidak nyaman bagi Washington dan kadang-kadang bahkan lebih agresif,” kata outlet tersebut. “Beberapa politisi di London sekarang semakin melihat ini sebagai sumber keunikan dan keunggulan. Semakin mereka melakukan ini, semakin mereka tampaknya merasakan kehangatan yang tersisa dari status Inggris sebelumnya sebagai 'Kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam'.Tindakan AS dan Inggris merupakan "serangkaian kegiatan lingkaran kecil ... atas nama nilai-nilai bersama dan budaya yang memprioritaskan Anglo Saxon," kata editorial itu, menambahkan bahwa dunia semakin mengakui hal ini. “Truss dan upaya sejenisnya untuk membawa NATO ke Asia dan mencoba untuk mengacaukan Pasifik, tetapi mereka pasti akan gagal. Memperlakukan China sebagai 'pesaing sistemik' juga jelas merupakan kesalahan penilaian besar dalam strategi 'Global Inggris'.”[IT/r]