Kepala CIA Bertemu dengan MBS di Perjalanan Rahasia!

IslamTimes - The Wall Street Journal [WSJ] mengungkapkan bahwa direktur CIA William Burns bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman bulan lalu selama perjalanan mendadak ke Arab Saudi. Pertemuan itu terjadi ketika pemerintahan Biden AS berupaya memperbaiki hubungan dengan sekutu Teluknya, yang telah menjadi tegang karena masalah hak asasi manusia, perang di Yaman dan Ukraina, dan pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Burns bertemu dengan putra mahkota, Mohammad Bin Salman juga dikenal sebagai MBS, di kota pesisir Jeddah di mana kedua pria itu melakukan "pembicaraan yang baik, nada yang lebih baik daripada keterlibatan pemerintah AS sebelumnya", menurut seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh WSJ .Pada bulan April, WSJ melaporkan bahwa putra mahkota menjadi marah dan berteriak pada penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan selama pertemuan tahun lalu.Monarki Teluk telah menjadi sekutu lama AS selama 70 tahun, tetapi hubungan itu telah anjlok ke posisi terendah dalam sejarah di bawah pemerintahan Biden. Sebagai calon presiden, Joe Biden berjanji akan menjadikan kerajaan itu "paria" atas pembunuhan kolumnis Washington Post dan Middle East Eye Jamal Khashoggi.Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Arab News pada hari Senin, kerajaan Saudi dan mantan kepala intelijen Pangeran Turki al-Faisal mengatakan Biden telah "terus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan" dan bahwa hubungan kedua negara telah mencapai titik "terendah".[IT/r]