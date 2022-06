Kepala Nuklir Iran Kecam IAEA sebagai Ditawan, Dieksploitasi oleh Zionis

IslamTimes - Kepala Organisasi Energi Atom Iran [AEOI] Mohammad Eslami mengecam Badan Energi Atom Internasional [IAEA] karena ditawan dan dieksploitasi oleh rezim Zionis 'Israel' menyusul resolusi anti-Tehran pada pertemuan dewan gubernur badan tersebut di Wina minggu ini.

Kepala nuklir Iran membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah pada hari Kamis (9/6) saat mengomentari kerja sama Iran dengan IAEA dan resolusi yang diadopsi pada pertemuan dewan gubernur 35 negara.“Sangat disesalkan bahwa sebuah lembaga internasional telah dieksploitasi oleh rezim yang tidak sah dan reputasinya dipertanyakan,” kata Eslami, merujuk pada pengaruh rezim Tel Aviv terhadap badan nuklir PBB.Dia kemudian mengatakan negaranya bergerak melampaui kewajibannya dalam kerangka kesepakatan nuklir 2015 - yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] - untuk menunjukkan niat baiknya, tetapi langkah itu tidak dibalas oleh badan PBB itu.“Mengapa kami menerima [komitmen itu] dan membatasi diri kami sendiri? Hanya untuk menepis tudingan [terhadap kami], tetapi itikad baik dan optimisme kami tidak dipertimbangkan,” tegas Eslami.Kepala AEOI lebih lanjut mengatakan bahwa Iran telah mulai memasang mesin centrifuge baru di fasilitas nuklirnya, dan tidak terlibat dalam gerakan petualangan apa pun.“Tehran untuk pertama kalinya menyerahkan Kerangka Program Negara [CPF] ke IAEA,” kata kepala nuklir Iran.“Menurut piagam badan tersebut, badan nuklir PBB sekarang berkewajiban untuk memberikan dukungan teknis dan pendidikan kepada Iran tetapi badan tersebut dan lembaga internasional lainnya telah ditawan oleh Zionis.”CPF merupakan kerangka acuan untuk perencanaan jangka menengah kerjasama teknis antara negara anggota dan IAEA dan mengidentifikasi area prioritas di mana alih teknologi nuklir dan sumber daya kerjasama teknis akan diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.Menekankan bahwa kegiatan nuklir damai Iran akan berlanjut secara teknis dan di bawah peraturan IAEA, Eslami mengatakan Iran hanya akan menerima perwakilan badan tersebut untuk memantau kegiatannya dalam kerangka peraturan yang dinyatakan.“Dalam dua puluh tahun terakhir, seluruh operasi psikologis dan sanksi serta resolusi dikenakan pada kami untuk menghentikan [kemajuan] Republik Islam,” katanya. “Mengapa Iran menerima JCPOA? Untuk membangun kepercayaan, dan untuk alasan ini, Iran bahkan setuju untuk memperlambat aktivitas nuklirnya.”Eslami menekankan bahwa Iran tidak dapat menaruh kepercayaannya pada AS dan Eropa selamanya, tetapi akan memenuhi kewajiban JCPOA-nya begitu AS kembali ke kesepakatan yang ditinggalkannya secara sepihak pada Mei 2018.Resolusi anti-Iran, yang dirancang oleh AS, Jerman, Prancis, dan Inggris, diadopsi pada Rabu malam dengan 30 suara mendukung, dua menentang, dan tiga abstain.Dalam sambutannya pada pertemuan dewan gubernur pekan lalu, Rafael Grossi, direktur jenderal IAEA, mengulangi retorika anti-Irannya.Dia menuduh bahwa sejak 23 Februari 2021, kegiatan badan tersebut telah “sangat terpengaruh oleh keputusan Iran untuk menghentikan implementasi komitmen terkait nuklirnya di bawah JCPOA, termasuk Protokol Tambahan.”Grossi mengklaim bahwa Tehran “belum memberikan penjelasan yang secara teknis kredibel sehubungan dengan temuan badan tersebut di tiga lokasi yang tidak diumumkan di Iran.”Pemicu untuk langkah Barat terbaru adalah laporan yang dikeluarkan oleh IAEA setelah Grossi melakukan kunjungan 'cepat' ke wilayah yang diduduki Zionis 'Israel' menjelang pertemuan Wina.Badan tersebut mendasarkan resolusinya pada kegiatan nuklir Iran terutama pada dokumen yang dipasok oleh rezim Tel Aviv, yang berulang kali ditolak oleh Tehran sebagai dokumen palsu dan dibuat-buat.Sebelumnya pada hari Rabu (8/6), Iran mematikan dua kamera pengintai IAEA yang secara sukarela diizinkan dalam "isyarat niat baik."AEOI mengatakan kamera berfungsi di luar Perjanjian Perlindungan Nuclear Nonproliferation Treaty [NPT], dan gerakan itu tidak "dihargai" oleh badan PBB, yang melihatnya sebagai "kewajiban" Iran.Juru bicara badan nuklir Iran, Behrouz Kamalvandi, mengatakan negara itu berencana untuk mengambil tindakan tambahan, setelah mematikan kamera.“Langkah-langkah lain sedang dipertimbangkan dan kami berharap mereka akan sadar dan menanggapi kerja sama Iran dengan kerja sama,” katanya.Iran telah dalam banyak kesempatan mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki kegiatan nuklir yang tersembunyi atau tidak terdokumentasi, dan langkah-langkah membangun kepercayaan oleh Teheran hanya diambil untuk memastikan pengawas nuklir PBB dan komunitas internasional tentang program nuklirnya yang bersifat damai.[IT/r]