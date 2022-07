Biden: Saya Tidak Akan Langsung Meminta Saudi untuk Meningkatkan Produksi Minyak selama Kunjungan

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak akan secara langsung meminta para pemimpin Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyak untuk menahan lonjakan harga minyak mentah ketika dia mengunjungi kerajaan itu bulan depan.

Berbicara pada konferensi pers di Madrid, Spanyol, Biden pada hari Kamis (30/6) bersikeras bahwa perjalanannya ke Timur Tengah tidak fokus pada keterlibatan satu lawan satu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS).“Itu bukan tujuan perjalanan,” kata Biden ketika ditanya tentang keterlibatan langsung dengan kepemimpinan Saudi.Biden mengatakan bahwa orang Amerika harus berurusan dengan harga gas yang tinggi untuk "selama yang dibutuhkan" untuk mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina.Biden akan mengunjungi Timur Tengah pada pertengahan Juli karena AS dan negara-negara lain menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang mendorong inflasi.Biden telah berusaha untuk mengecilkan setiap pembicaraan langsung dengan Putra Mahkota Saudi, yang dituduh oleh intelijen Amerika memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Biden mengatakan dia tidak akan secara khusus meminta para pemimpin Saudi untuk meningkatkan produksi minyak, sebaliknya, dia mengatakan dia akan terus membuat kasus bahwa semua negara Teluk Persia harus meningkatkan produksi minyak."Saya telah menunjukkan kepada mereka bahwa saya pikir mereka harus meningkatkan produksi minyak secara umum, bukan kepada Saudi, khususnya," kata Biden kepada wartawan.Biden mengklaim agenda perjalanan Timur Tengah mencakup lebih dari sekadar kebijakan energi dan menegaskan kembali bahwa pertemuan itu akan mencakup para pemimpin dari banyak negara Teluk Persia."Itu di Arab Saudi, tapi ini bukan tentang Arab Saudi," katanya.Pejabat AS mengatakan bahwa Biden akan bertemu secara terpisah dengan Raja Salman dan timnya dalam perjalanan, yang akan mencakup putra mahkota dan pejabat Saudi lainnya.Harga satu galon naik dua kali lipat sejak Biden menjabat pada Januari tahun lalu, tetapi galon yang sama berharga $4,86 pada hari Kamis, turun sedikit dari $4,94 yang mereka bayarkan seminggu lalu, menurut data dari organisasi nirlaba American Automobile Association ( AAA). Asosiasi itu mengatakan rata-rata galon gas berharga hanya $ 2,39 selama minggu pertama kepresidenan Biden.Harga bensin menjadi masalah bagi Biden dan rekan-rekan Demokratnya menjelang pemilihan kongres paruh waktu November.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya, presiden AS telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan harga bahan bakar serta mengisolasi Rusia.Banyak analis percaya bahwa langkah Biden saat ini untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi sejalan dengan upaya tersebut.Proyek Demokrasi Timur Tengah mengatakan bahwa kunjungan itu "adalah tamparan di wajah para aktivis, pembangkang, pembela hak asasi perempuan, jurnalis, & warga biasa - di Saudi dan luar negeri - yang telah dipenjara, dihilangkan, dan dibunuh."Hubungan AS dengan Arab Saudi telah tegang sejak pembunuhan Khashoggi.[IT/r]