Latihan Menembak Langsung Militer China di sekitar Tanggapan Taiwan terhadap Kunjungan Pelosi

IslamTimes - China telah melakukan latihan militer di enam zona di sekitar China Taipei, melakukan serangan rudal konvensional di perairan timur Taiwan, menggunakan lebih dari seratus Jet tempur dan pembom, didukung oleh lebih dari 10 kapal perusak dan fregat.

Ini mungkin latihan militer terbesar yang pernah dilakukan China, menunjukkan kekuatan militernya yang besar.Tingkat kekuatan yang ditampilkan sedemikian rupa menunjukkan betapa marahnya China terhadap AS dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi setelah kunjungannya ke Taiwan.Mereka melihat Taiwan sebagai bagian integral dari China, dan mereka melihat bahwa, ketika China telah berubah dari berada di bawah kendali kekuatan imperialis menjadi negara merdeka yang kuat, mereka berniat untuk menjalankan kedaulatan atas semua sejarah mereka, Anda tahu, geografis. jangkauan, termasuk Taiwan.Ironisnya, kelompok negara-negara G7 dan Perwakilan Tinggi PBB, Josep Borrell, kini telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk latihan ini, mengklaim bahwa mereka mengancam stabilitas kawasan.Dalam hal ini, pihak Eropa sekarang mendukung AS dan meniru sikap agresif Washington terhadap China.China melihat ini sebagai tindakan provokasi, karena AS mendukung dan mendorong pasukan pro separatis dan pro kemerdekaan di pulau itu.China melakukan serangan mereka, mungkin menggunakan kunjungan kami sebagai alasan. Izinkan saya menutup dengan mengatakan ini; China telah mencoba untuk mengisolasi Taiwan.Mereka mungkin mencoba untuk mencegah Taiwan mengunjungi atau berpartisipasi di tempat lain, tetapi mereka tidak akan mengisolasi Taiwan dengan mencegah "kami" bepergian ke sana [sic].China telah lama menganggap China Taipei sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka dapat mengambilnya dengan paksa suatu hari nanti, jika menguntungkan.Di sinilah AS, dan sekarang juga Eropa, masuk dengan keduanya telah memperingatkan China agar tidak memikirkan pengambilalihan, yang sejajar dengan kondisi sebelum perang di Ukraina.(China) kini telah mendeklarasikan tujuh zona terlarang di dekat Taiwan dan mengatakan mereka akan melakukan serangkaian latihan militer hingga Senin (8/8). Tindakan provokatif ini merupakan eskalasi yang signifikan.Saya pikir masalah memprovokasi China adalah ini, Amerika Serikat tidak memiliki, sebagai bagian dari, bagian dari pemikirannya bahwa seseorang akan setara dengan kita; kita memiliki di Pasifik barat jumlah militer yang luar biasa ini.Nah, China kebetulan ada di sana, Anda tahu, dunia tempat mereka berada.Dan saya pikir seiring berjalannya waktu, dan mereka telah sangat jelas tentang hal ini, bahwa mereka tidak siap untuk melihat hegemoni militer Amerika di Pasifik barat lebih lama lagi.Namun, China bukanlah Ukraina jika tampilan militer oleh China adalah segalanya. Provokasi Amerika terhadap China ditambah dengan dukungan Uni Eropa datang pada saat yang berbahaya ketika ekonomi planet ini berada di jurang.Sikap AS yang anti China telah menyebabkan latihan militer China berlangsung di sepanjang beberapa rute pelayaran tersibuk di dunia.Jangan lupa pasokan global semikonduktor vital dan peralatan elektronik yang diproduksi di Asia Timur semuanya berasal dari wilayah ini.Selain itu, 60% dari perdagangan maritim global, dan 22% dari total perdagangan global melewati Laut Cina Selatan.Apakah AS dan sekutu Eropa mereka bersedia mengambil risiko seperti itu?