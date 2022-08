Pentagon: Senjata AS Tidak Digunakan untuk Menyerang Pangkalan Udara Rusia di Krimea

IslamTimes - Pentagon mengklaim senjata yang dipasok Amerika tidak digunakan untuk menyerang pangkalan udara Rusia di Krimea, yang memilih pada 2014 untuk memutuskan hubungan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Beberapa ledakan terjadi pada hari Selasa (9/8) di pangkalan Saki di Krimea, yang merusak atau menghancurkan sekitar delapan pesawat, serta persediaan amunisi. Pasukan Ukraina diyakini berada di balik ledakan tersebut.Departemen Pertahanan AS mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka tidak mengetahui penyebab ledakan dahsyat di lokasi tersebut, AFP melaporkan.Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab dan juga tidak jelas apa yang menyebabkan ledakan di pangkalan itu.Rusia mengatakan insiden itu adalah kecelakaan, tetapi media Amerika mengklaim bahwa itu adalah serangan.Pentagon telah memasok sejumlah besar persenjataan dan amunisi ke Ukraina. Militer AS juga telah mengkonfirmasi pengiriman rudal anti-radar Amerika ke Ukraina dalam upaya untuk memfasilitasi penargetan sistem radar Rusia oleh pesawat tempur Ukraina.“Kami belum memberikan apa pun yang memungkinkan atau yang memungkinkan mereka menyerang Krimea,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS kepada wartawan.Pejabat itu secara khusus mengatakan itu bukan rudal taktis jarak menengah berpemandu presisi AS, yang dikenal sebagai rudal Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS). Ukraina telah meminta ATACMS yang dapat diluncurkan oleh sistem HIMARS yang dipasok AS yang sudah ada di Ukraina.“Itu bukan ATACMS, karena kami belum memberi mereka ATACMS,” kata pejabat pertahanan itu.Pejabat itu menambahkan bahwa militer AS tidak tahu apakah itu serangan rudal di pangkalan, atau apakah itu tindakan sabotase.Pejabat itu mengklaim itu memiliki “dampak yang cukup signifikan pada (operasi) udara dan personel udara Rusia.”Pejabat intelijen Inggris mengatakan pada hari Jumat (12/8) bahwa banyak ledakan besar yang direkam dalam video oleh orang-orang di daerah itu “hampir pasti berasal dari ledakan hingga empat tempat penyimpanan amunisi yang tidak ditemukan.”Mereka mengklaim bahwa lima pembom tempur Su-24 dan tiga jet multi-peran Su-30 hancur atau rusak parah akibat ledakan tersebut.“Saki terutama digunakan sebagai pangkalan untuk pesawat Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia,” kata Intelijen pertahanan Inggris.“Kemampuan penerbangan angkatan laut armada sekarang terdegradasi secara signifikan,” tambahnya.Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Colin Kahl menyatakan pada konferensi pers pada hari Senin bahwa Pentagon telah mengirim “sejumlah” rudal ke Ukraina tanpa merinci berapa banyak dan kapan mereka telah dikirim.Mengutip seorang pejabat militer, CNN mengidentifikasi jenis rudal yang dikirim sebagai "Rudal Anti-Radiasi Berkecepatan Tinggi AGM-88 (HARM)," menandai pertama kalinya Pentagon mengakui pengiriman rudal yang sebelumnya dirahasiakan ke Ukraina.Kahl mengungkapkan pengiriman rudal ke Ukraina dalam sebuah pengarahan tentang paket senjata terbaru Washington senilai $ 1 miliar untuk Kiev, paket senjata AS terbesar hingga saat ini.Dengan paket terbaru, AS telah berkomitmen untuk mengirimkan bantuan militer senilai total $9,1 miliar ke Ukraina sejak dimulainya “operasi militer khusus” Rusia di Ukraina pada akhir Februari.Paket itu difokuskan untuk memasok amunisi untuk beberapa sistem senjata utama yang sejauh ini telah dikirim AS ke Ukraina. Ini termasuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), yang digunakan militer Ukraina untuk menargetkan apa yang digambarkan oleh media AS sebagai pos komando Rusia, depot amunisi, dan banyak lagi, serta howitzer M777, yang telah menjadi bagian penting dari pertempuran di wilayah Donbass di Ukraina timur.Perkembangan itu terjadi di tengah laporan pers AS bahwa Washington berencana untuk mengirim ke Ukraina tambahan $5,5 miliar bantuan militer karena meningkatkan dukungan untuk Kiev dalam perangnya dengan Rusia.Sementara itu, pasukan Rusia telah menghancurkan sistem radar buatan AS dan rudal canggih buatan AS di Ukraina timur.Dalam pengarahan hariannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa dua Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) dan sistem radar AN/MPQ-64 yang digunakan oleh pasukan Ukraina dihancurkan di wilayah Donetsk.Pada hari Rabu, kementerian mengatakan bahwa pasukan Rusia menghancurkan sistem anti-pesawat Gepard yang dipasok Jerman yang digunakan oleh pasukan Ukraina di wilayah Mykolaiv.Kementerian pertahanan juga mengatakan telah menembak jatuh tiga pesawat tempur Ukraina di wilayah Mykolaiv, serta tujuh rudal HIMARS di wilayah tetangga Kherson.Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman sistem senjata AS dan NATO ke Ukraina menambah bahan bakar konflik antara Moskow dan Kiev dan dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga.[IT/r]