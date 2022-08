Buku: Intelijen Kanada Menyelundupkan Para Gadis Inggris ke Suriah saat Inggris Menutup-tutupi

IslamTimes - Seorang remaja Inggris keturunan Bangladesh yang melakukan perjalanan ke Suriah pada tahun 2015 dengan dua temannya untuk bergabung dengan kelompok teroris Daesh (ISIS/IS) diselundupkan ke negara yang dilanda perang oleh intelijen Kanada, sebuah buku baru mengungkapkan.

Pihak berwenang di negara asal Shamima Begum berkonspirasi dengan Kanada untuk menutupi kepergiannya, menurut sebuah buku yang baru dirilis, 'The Secret History of the Five Eyes' oleh Richard Kerbaj, mantan koresponden keamanan The Sunday Times, berdasarkan wawancara dengan para pemimpin dunia dan intel top.Begum yang saat itu berusia 15 tahun dan dua temannya – Kadiza Sultana, 16, dan Amira Abase, 15 – meninggalkan rumah mereka di kawasan Bethnal Green di London timur pada tahun 2015 untuk menjadi pengantin Daesh (ISIS/IS).Begum kemudian menikah dengan seorang teroris Belanda di Suriah dan melahirkan tiga anak.Pada Februari 2019, Begum menyatakan keinginannya untuk kembali ke rumah, tetapi pemerintah Inggris mencabut kewarganegaraannya, yang mengarah ke pertempuran hukum untuk pemulihan kewarganegaraannya.Begum, sekarang berusia 23 tahun, tetap ditahan di sebuah kamp di Suriah utara.Buku meledak membuat pengungkapan mengejutkan tentang kasus tersebut, mengatakan Scotland Yard [polisi London] tahu gadis-gadis remaja itu diperdagangkan ke Suriah oleh seorang penyelundup yang bekerja sebagai agen ganda untuk Daesh (ISIS/IS) dan intelijen Kanada."Kanada tahu tentang nasib para remaja itu tetapi tetap diam sementara Polisi Metropolitan melakukan pencarian internasional yang panik untuk ketiganya," surat kabar Inggris The Times mengutip buku itu dalam sebuah laporan pada hari Selasa (30/8)."Kanada secara pribadi mengakui keterlibatannya hanya ketika takut terungkap, dan kemudian berhasil meminta Inggris untuk menutupi perannya," tambahnya.Pihak berwenang Kanada terus diam, tetapi setelah Türkiye menangkap penyelundup, warga negara Kanada Mohammed Al Rashid, secara pribadi menyampaikannya ke Inggris, kata buku dan laporan media.Menurut laporan, sebelum menjadi intelijen Kanada, Rashid telah melakukan perjalanan ke Yordania di mana dia bertemu dengan pejabat di kedutaan Kanada dan mencari suaka di negara itu.Namun, buku tersebut mengungkapkan bahwa pedagang manusia malah direkrut dan disuruh mengumpulkan informasi intelijen tentang kelompok teroris Daesh.Dalam sebuah laporan pada hari Selasa (30/8), BBC mengatakan telah melihat file yang menunjukkan Rasheed mengklaim telah membagikan rincian paspor Begum dengan Kanada dan menyelundupkannya dan warga negara Inggris lainnya untuk memperjuangkan Daesh.Rashid, tambahnya, memberikan informasi kepada agen mata-mata Kanada saat menyelundupkan orang untuk Daesh.Shamima Begum diperdagangkan ke Suriah pada usia 15 tahun, bersama dengan 2 anak lainnya, oleh seorang agen pasukan pimpinan AS.Ini dilaporkan oleh Reuters pada 15 Maret 2015, tetapi ditutup-tutupi dengan bantuan InggrisAgen itu sekarang diduga telah memperdagangkan puluhan warga Inggris lainnya.— Lowkey (@Lowkey0nline) 31 Agustus 2022Penyiar Inggris mengatakan telah menerima berkas "yang berisi informasi yang dikumpulkan oleh penegak hukum dan intelijen, serta materi yang ditemukan dari hard drive-nya, yang memberikan detail luar biasa tentang bagaimana dia beroperasi.""Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang dia bantu ke Suriah karena dia menyerahkannya ke kedutaan Kanada di Yordania," tambah laporan itu.Tasnime Akunjee, seorang pengacara yang mewakili keluarga Begum, telah menuntut penyelidikan atas apa yang diketahui polisi dan dinas intelijen tetapi tetap bungkam."Inggris telah memuji upayanya untuk menghentikan ISIS dan perawatan anak-anak kita dengan menghabiskan jutaan pound untuk program Pencegahan dan pemantauan online," katanya.“Namun, pada saat yang sama, kita telah bekerja sama dengan sekutu Barat, memperdagangkan intelijen sensitif dengan mereka sementara mereka secara efektif menangkap anak-anak Inggris dan memperdagangkan mereka melintasi perbatasan Suriah untuk dikirim ke ISIS, semuanya atas nama pengumpulan intelijen. .”“Perhitungan di sini adalah bahwa kehidupan anak-anak Inggris, dan risiko kematian mereka, adalah bagian dari algoritme risiko yang dapat diterima yang telah diambil oleh sekutu Barat kita,” tambahnya, menambahkan bahwa pengungkapan itu “sangat penting”, mengingat bahwa Begum berpendapat dia diperdagangkan ke Suriah.[IT/r]