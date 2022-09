Kremlin Mempertanyakan Perjalanan Pelosi ke Sekutu Rusia

IslamTimes - Kremlin telah menyatakan skeptisisme atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Armenia dan kecamannya terhadap Azerbaijan atas bentrokan perbatasan terbaru.

Dmitry Peskov mengatakan retorika ketua DPR AS terhadap Azerbaijan mungkin tidak membantu meredakan konflik dengan ArmeniaPelosi mengunjungi ibu kota Armenia Yerevan pada hari Minggu (18/9) dan menuduh Azerbaijan melancarkan serangan lintas perbatasan "ilegal dan mematikan" terhadap Armenia awal pekan ini. Baku mengklaim itu membalas setelah provokasi dari Yerevan.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Senin (19/9) bahwa sementara Rusia menyambut setiap upaya tulus untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak, komentar pejabat AS itu tidak terlalu diplomatis.“Bisakah tindakan dan pernyataan yang kurang ajar seperti miliknya benar-benar membantu normalisasi? Kita lihat saja, waktu akan menjawabnya,” kata Peskov kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa preferensi Moskow adalah untuk diplomasi “diam” dalam skenario seperti itu.Pelosi juga menggunakan kunjungan itu untuk mengkritik kerja sama militer Rusia dengan Armenia, dengan mengatakan bahwa orang-orang Armenia “kecewa karena mereka mendapat pencari fakta dan bukan perlindungan,” dari hubungan itu, menunjukkan bahwa Washington mungkin menjadi penjamin keamanan yang lebih baik.Beberapa pejabat Armenia kecewa, dengan Armen Grigoryan, ketua Dewan Keamanan Nasional Armenia, mengisyaratkan bahwa Yerevan dapat mundur dari CSTO.Selama perjalanan Pelosi, beberapa ratus orang berkumpul di ibu kota Armenia untuk menuntut negara itu keluar dari organisasi. Para aktivis berkumpul di luar tempat yang menjadi tuan rumah pejabat AS, mengibarkan bendera Armenia dan Amerika dan mengklaim bahwa Washington harus menggantikan Moskow sebagai sekutu pertahanan utama Yerevan.Konflik antara bekas republik Soviet berpusat di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia. Yerevan telah mendukung desakan kemerdekaan kawasan itu sejak berusaha melepaskan diri dari Azerbaijan pada awal 1990-an, tetapi Baku mengklaim wilayah itu sebagai miliknya.Pada tahun 2020, Armenia dan Azerbaijan berperang selama 44 hari atas Nagorno-Karabakh, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan penyerahan beberapa wilayah ke Baku.[IT/r]