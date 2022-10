Iran Mendesak AS untuk Bertindak Konstruktif, Menghentikan Kecanduannya terhadap Sanksi

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kecanduannya terhadap sanksi dan mengadopsi pendekatan konstruktif untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran yang ditinggalkan AS.

Nasser Kan'ani mengatakan selama konferensi pers Senin (3/10) bahwa Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki kemauan politik yang diperlukan untuk melanjutkan negosiasi di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA)."Memberlakukan sanksi baru terhadap Iran menunjukkan bahwa pemerintah AS" tidak mengikuti pendekatan "konstruktif", kata Kan'ani. "Iran perlu meninggalkan kecanduannya terhadap sanksi dan mengambil pendekatan konstruktif."Menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian sebelumnya, Kan'ani mengatakan Tehran dan Washington telah bertukar lebih banyak pesan.Dia juga mengatakan draf akhir Iran, yang telah dikirim ke pihak Eropa, sangat membantu dalam mendorong pembicaraan ke depan.Washington secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada 2018 di bawah mantan presiden AS Donald Trump.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Meskipun ada kemajuan penting, keragu-raguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton.[IT/r]