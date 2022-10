Iran Berjanji Akan Mengambil Tindakan Balasan terhadap 'Campur Tangan' Eropa dalam Urusan dalam Negerinya

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mendesak negara-negara Eropa untuk menahan diri dari mengambil tindakan "campur tangan", memperingatkan bahwa Tehran akan menanggapi dengan baik setiap campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

“Kami mengundang [negara-negara] Eropa untuk bersikap rasional… Mereka harus tahu bahwa mereka sedang berbicara tentang Iran, negara yang kuat dan bertanggung jawab,… dan negara yang, dalam hal perilaku logis dan rasional [dari Eropa], dapat menjadi mitra terpenting untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” kata Nasser Kan'ani dalam konferensi pers, Senin (17/10).Dia memperingatkan bahwa Tehran akan mengambil "tindakan timbal balik dan proporsional" jika terjadi campur tangan dalam urusan internalnya.Pernyataannya datang sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg untuk membahas pendekatan Iran terhadap kerusuhan baru-baru ini di seluruh negeri.Protes meletus di Iran setelah seorang wanita muda, Mahsa Amini, meninggal di rumah sakit tiga hari setelah dia pingsan dalam tahanan polisi. Protes segera tergelincir dan berubah menjadi kekerasan oleh elemen-elemen ekstremis.Sebuah laporan resmi yang diterbitkan awal bulan ini mengatakan kematian Amini disebabkan oleh penyakit daripada dugaan pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Di tempat lain dalam sambutannya, Kan'ani menyinggung pembicaraan tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia. Dia mengatakan pembicaraan belum dihapus dari agenda Republik Islam.“Ada alasan untuk menghidupkan kembali perjanjian itu,” katanya, menjelaskan bahwa mencapai pakta bergantung pada kemauan politik AS.Amerika Serikat, di bawah mantan Presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir multilateral, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di ibu kota Austria, Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Washington baru-baru ini menggunakan kerusuhan di Iran sebagai dalih untuk menunda lebih lanjut diskusi serius tentang menghidupkan kembali JCPOA, dengan Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa kebangkitan JCPOA “bukan fokus kami saat ini.”Kan'ani juga mengecam AS karena menghalangi implementasi kesepakatan pertukaran tahanan dan mengaitkan masalah ini dengan kebangkitan JCPOA.“Iran telah menekankan bahwa masalah tahanan adalah masalah politik dan tidak ada hubungannya dengan JCPOA. Kami berharap, dengan keputusan Amerika yang tepat, kami akan melihat pembebasan tahanan, terutama tahanan Iran.”Iran telah berulang kali mendesak Washington untuk membebaskan warga negara Iran yang disandera atas tuduhan tidak berdasar karena mengabaikan sanksi AS, mengecam AS karena mengaitkan masalah kemanusiaan dengan kebangkitan kesepakatan nuklir 2015.Mengomentari dugaan laporan penggunaan pesawat nir awak Iran oleh Rusia dalam serangannya di Ukraina, juru bicara itu menegaskan kembali Iran “belum memberikan persenjataan kepada salah satu pihak [yang bertikai].”Dia menyatakan bahwa berita yang diterbitkan memiliki motif politik, menegaskan kembali dukungan Iran untuk solusi politik untuk konflik tersebut.Kiev dan banyak sekutu Baratnya menuduh Moskow menggunakan drone buatan Iran dalam serangan ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian sebelumnya telah menolak tuduhan itu dan “menekankan bahwa Republik Islam Iran belum dan tidak akan menyediakan senjata apa pun untuk digunakan dalam perang di Ukraina.”“Kami percaya bahwa mempersenjatai masing-masing pihak dari krisis akan memperpanjang perang,” kata Amir-Abdollahian dalam panggilan telepon dengan rekannya dari Portugal Joao Gomes Cravinho.[IT/r]