Normalisasi Diaktifkan! Penerbangan 'Israel' Pertama Menggunakan Wilayah Udara Saudi-Oman ke Asia Timur

IslamTimes - Penerbangan komersial pertama oleh maskapai penerbangan terbesar rezim Zionis El Al menggunakan koridor baru di atas Arab Saudi dan Oman setelah lepas landas dari wilayah pendudukan, saat Muscat dan Riyadh membuat sikap terbuka terhadap rezim Tel Aviv.

Penerbangan El Al 083 berangkat dari Bandara Ben Gurion Tel Aviv di wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel pada Minggu (26/2) malam menuju Bangkok. Penerbangan memakan waktu sekitar delapan jam untuk mencapai ibu kota Thailand.Otoritas Oman mengumumkan sebelumnya bahwa semua maskapai penerbangan dapat terbang melintasi wilayah negara itu mulai 23 Februari, bergabung dengan negara tetangga Arab Saudi dalam menyediakan koridor bagi maskapai entitas Zionis.Rezim Tel Aviv berharap Oman akan bergabung dengan Abraham Accords yang ditengahi AS, di mana rezim tersebut menormalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko pada tahun 2020.Oman telah menjadi tuan rumah para pemimpin Zionis selama bertahun-tahun. Tetapi, Muscat telah menyatakan bahwa setiap normalisasi hubungan dengan rezim Tel Aviv akan membutuhkan pembentukan negara Palestina merdeka yang berdaulat.Kembali pada Juli 2022, Otoritas Umum Penerbangan Sipil Saudi [GACA] mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa wilayah udara kerajaan sekarang terbuka untuk semua maskapai, termasuk Zionis 'Israel', setelah perjalanan Presiden AS Joe Biden ke kerajaan dan Wilayah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel'.Biden bertemu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan para pemimpin regional lainnya selama kunjungan profil tinggi Juli lalu.Arab Saudi tidak menunjukkan perlawanan apa pun ketika UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menjadi negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menormalisasi hubungan dengan rezim pendudukan dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump.Kerajaan kaya minyak itu belum menunjukkan tanda-tanda resmi untuk ikut-ikutan. Namun, kedua belah pihak telah melihat kontak yang berkembang dan pemulihan hubungan de-facto dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari klaim bahwa mereka berkomitmen pada apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan 'Israel' pada pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat. negara Palestina dalam batas tahun 1967.Rezim Riyadh pada November 2020 memberikan izin kepada maskapai Zionis 'Israel' untuk menggunakan wilayah udaranya, beberapa jam sebelum penerbangan 'Israel' pertama ke UEA dijadwalkan lepas landas.[IT/r]