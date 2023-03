Kepala IAEA: Setiap Serangan Militer terhadap Fasilitas Nuklir adalah 'Ilegal'

IslamTimes - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan setiap serangan militer terhadap fasilitas nuklir dilarang, menanggapi ancaman AS dan Zionis Israel untuk menargetkan mereka yang berada di Iran.

Grossi membuat pernyataan di Tehran Sabtu (3/3), dalam konferensi pers bersama dengan kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami yang mendesak IAEA untuk membantu membangun kepercayaan.Pemerintahan Biden semakin dekat dengan Israel dalam beberapa pekan terakhir, melakukan latihan militer bersama berskala besar dengan rezim tersebut.Bulan lalu, Duta Besar AS untuk Israel Tom Nides mengatakan "semua opsi ada di atas meja" melawan Iran dan bahwa "Zionis Israel dapat dan harus melakukan apa pun yang perlu mereka tangani, dan kami mendukung mereka."“Ada dua masalah terpisah dalam hal ini. Pertama, sayangnya, serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir telah menjadi hal biasa, dan ini disebabkan oleh perang di Ukraina. Kedua, serangan-serangan ini dikecam selama konferensi publik Agensi. Jadi menurut saya serangan terhadap fasilitas nuklir benar-benar dikutuk dan ilegal,” kata Grossi.Dia mengunjungi Teheran setelah laporan Barat mengklaim bahwa inspektur IAEA telah menemukan 84% uranium yang diperkaya di Iran - tuduhan yang ditolak Teheran.Eslami mengatakan kepada wartawan bahwa Republik Islam sedang memperkaya uranium hingga 60% kemurnian fisil.Grossi mengatakan dia melakukan "diskusi konstruktif" dengan para pejabat Iran yang dapat membuka jalan bagi kebangkitan kembali perjanjian penting tahun 2015 untuk membawa AS kembali patuh dan menghapus sanksi terhadap Republik Islam."Dengan melakukan diskusi yang konstruktif, seperti yang kita lakukan sekarang, dan memiliki kesepakatan yang baik, seperti yang saya yakin akan kita miliki, kita akan membuka jalan untuk kesepakatan penting," katanya.Eslami menyerukan penandatangan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) yang tersisa, yaitu Prancis, Inggris, Jerman bersama dengan China dan Rusia, untuk memenuhi kewajiban mereka."Tiga Eropa dan beberapa negara lain hanya fokus pada kewajiban JCPOA Iran," katanya. "Mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka patuhi."Eslami berkata, "Kami mencapai kesepakatan (dengan Grossi) untuk menentukan kerja sama kami dalam kerangka pengamanan."Dia meminta badan nuklir PBB untuk tidak terpengaruh oleh mereka yang bertujuan untuk menghalangi kerja sama antara kedua belah pihak.“Kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan amanah dan mencegah masuknya dan penetrasi oknum dan agen yang tujuannya mengganggu hubungan yang normal dan profesional,” imbuhnya.Grossi mengklaim bahwa "agensinya tidak pernah digunakan sebagai alat politik dan tidak akan pernah digunakan", mencerminkan pengamatan bahwa laporan IAEA tentang Iran sering didasarkan pada umpan balik yang diberikan oleh AS, Zionis Israel, dan lainnya."Kami tidak bekerja di bawah instruksi negara mana pun dan kami memiliki Dewan Gubernur yang meninjau kinerja kami. Kami tidak bertindak atas kata-kata orang lain dan perlu untuk berbicara dan bekerja sama satu sama lain."Pada Juni 2022, Grossi melakukan kunjungan singkat ke Zionis Israel menjelang pertemuan Dewan Gubernur badan tersebut yang mengeluarkan resolusi, yang dirancang oleh AS dan sekutunya, yang menuduh Iran tidak bekerja sama di "tiga situs yang tidak diumumkan". Teheran mengatakan telah menjawab semua pertanyaan tentang situs tersebut dan IAEA telah diyakinkan.“Adalah penting dan penting bahwa Iran dan badan tersebut memiliki hubungan dekat, dan semakin banyak hubungan ini di pihak Iran, yang lain tidak dapat mengganggu pengaruh mereka. Ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk bekerja sama,” kata Grossi, Sabtu (4/3).Eslami meminta IAEA untuk mempersiapkan semacam interaksi, di mana badan tersebut "dapat selalu mempertahankan tugasnya terhadap program nuklir Iran dalam kerangka Perjanjian Pengaman".Dia menyinggung tentang penelitian ilmiah dan kemampuan teknologi nuklir Iran, dengan mengatakan bahwa negara tersebut siap untuk berbagi pencapaiannya dengan negara lain.Grossi mengatakan pembicaraan sedang berlangsung dengan Iran mengenai dua hal penting termasuk sektor sains, dan ada "harapan besar" tentang proses tersebut.“Secara global, ada dua hal yang penting. Jelas, ada harapan besar tentang kerja sama kita untuk bergerak maju dalam isu-isu yang sedang dikerjakan Iran dan badan tersebut, untuk mengklarifikasi dan memberikan jaminan yang kredibel tentang program nuklir di Iran," katanya."Masalah kedua, yang sangat penting, berkaitan dengan kerja sama ilmiah dan teknis yang kami miliki dan akan terus kami miliki dengan Iran," tambahnya.Grossi kemudian bertemu pada hari Sabtu (4/3) dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, kantor berita resmi IRNA melaporkan.Kepala IAEA mengatakan itu adalah "masalah kebutuhan untuk melakukan dialog sistematis yang sangat dalam dan serius dengan Iran"."Inilah mengapa saya di sini. Sudah terlalu lama," katanya, seraya menambahkan bahwa dia akan "menilai tingkat kepuasan kami di penghujung hari".Menjelang kedatangan Grossi, juru bicara badan energi nuklir Iran Behrouz Kamalvandi mengatakan, "Diharapkan perjalanan ini akan membentuk dasar untuk kerja sama yang lebih besar dan cakrawala yang lebih jelas antara Iran dan IAEA."[IT/r]