Saudi Arabia dan Suriah Menyerukan Diakhirinya Kehadiran Militer Asing di Tanah Suriah

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad dan mitranya dari Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud telah menyerukan diakhirinya kehadiran militer asing di minyak Suriah dan intervensi Barat di negara Arab, karena kedua negara melanjutkan hubungan diplomatik setelah lebih dari satu dekade.

[IT/r]