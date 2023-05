Medvedev: Persenjataan Barat untuk Ukraina Mendorong Dunia Lebih Dekat Menuju 'Kiamat Nuklir' 

IslamTimes - Rusia memperingatkan bahwa memasok senjata yang lebih destruktif dan canggih oleh AS dan sekutunya ke Ukraina meningkatkan kemungkinan "kiamat nuklir".

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan pada hari Selasa bahwa "semakin banyak senjata yang dipasok, dunia akan semakin berbahaya," menurut kantor berita Rusia."Dan semakin merusak senjata-senjata ini, semakin besar kemungkinan skenario menjadi apa yang biasa disebut kiamat nuklir," dia memperingatkan selama perjalanan ke Vietnam.Rusia memulai apa yang digambarkannya sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari 2022 sebagai bagian dari tindakan keamanan nasional terhadap kemajuan timur yang terus berlanjut dari aliansi militer NATO pimpinan AS serta melindungi penduduk berbahasa Rusia di Ukraina timur dari serangan serangan bermusuhan oleh Kiev.Sejak itu, AS dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah memasok senjata ke Ukraina senilai puluhan miliar dolar, termasuk sistem roket, drone, kendaraan lapis baja, tank, dan sistem komunikasi.AS sejauh ini telah memberikan $48 miliar bantuan militer dan bantuan lainnya ke Ukraina sejak awal perang. Washington adalah pemasok persenjataan terbesar untuk militer Ukraina.Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa bantuan militer Barat ke Kiev hanya akan memperpanjang perang dan bahwa Barat terlibat dalam perang proksi dengan Rusia atas Ukraina yang dapat meningkat menjadi konflik yang jauh lebih besar. Kremlin juga menegaskan tidak ingin memicu konfrontasi militer langsung antara NATO yang didukung AS dan Rusia.Peringatan Medvedev pada hari Selasa datang empat hari setelah Presiden Amerika Joe Biden mengatakan kepada sesama pemimpin G7 di Hiroshima, Jepang, bahwa dia mendukung upaya bersama dengan sekutu untuk melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16.Awal bulan ini, Inggris mengumumkan selama pertemuan puncak para pemimpin Eropa di Reykjavik, Islandia, bahwa mereka bekerja sama dengan Belanda untuk membangun apa yang disebut "koalisi jet" internasional untuk membantu Ukraina memperoleh jet tempur F-16 dari sebagian besar negara Barat. sekutu.Prancis dan Belgia juga menawarkan untuk membantu melatih pilot Ukraina di pesawat tempur modern. Sementara Inggris, Jerman dan AS sejauh ini menolak untuk memasok Kiev dengan pesawat tempur mereka sendiri.Pada hari Rabu (24/5), Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengakui bahwa negaranya tidak memiliki kapasitas pelatihan maupun peralatan militer yang tepat untuk menjadi bagian dari upaya Barat mengamankan pesawat tempur canggih untuk Ukraina.[IT/r]