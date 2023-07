Anggota Parlemen Inggris Menuntut Jawaban Setelah Bahrain Dihapus dari Daftar Hak Asasi Manusia

IslamTimes - Legislator Inggris mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengapa Bahrain telah dihapus dari daftar negara-negara prioritas hak asasi manusia, menuduh pemerintah meletakkan prinsip-prinsipnya "untuk dilelang" setelah menyegel kesepakatan investasi miliaran pound dengan negara Teluk itu.

Keputusan tersebut, yang diungkapkan Jumat (21/7) lalu dalam laporan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi pemerintah 2022, menandai kejadian langka dan pertama kalinya sejak 2015 Bahrain tidak masuk dalam daftar.Penghapusan itu terjadi 10 hari setelah Bahrain yang kaya minyak mengumumkan pada 3 Juli bahwa sektor swastanya akan menginvestasikan £1 miliar [$1,28 miliar] di Inggris.Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan [FCDO] menuduh dalam sebuah pernyataan singkat bahwa keputusan untuk menghapus Bahrain dari daftar Negara Prioritas Hak Asasi Manusia mencerminkan "kemajuan yang konsisten" negara itu pada hak asasi manusia "selama beberapa tahun".Tetapi kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen mengecam penghapusan Bahrain dari daftar tersebut, dengan alasan tidak ada perbaikan yang nyata pada situasi hak asasi manusia yang mengerikan di kerajaan kecil Teluk itu.“Saya sangat prihatin bahwa pendekatan FCDO terhadap hak asasi manusia tampaknya akan dilelang,” kata anggota parlemen dari Partai Buruh Chris Bryant, yang merupakan anggota Komite Urusan Luar Negeri.Bryant meminta Menteri Luar Negeri James Cleverly untuk menjelaskan keputusan tersebut sehubungan dengan represi politik Bahrain.“Hukuman mati diisi dengan orang-orang yang disiksa untuk menandatangani pengakuan palsu atas kejahatan yang tidak mereka lakukan, karena mereka berani menyerukan reformasi demokrasi,” katanya.Anggota parlemen Konservatif Sir Peter Bottomley menggambarkan keputusan pemerintah sebagai "sulit untuk dipahami", mengutip kasus-kasus korban penyiksaan Mohamed Ramadan dan Husain Ali Moosa, yang tetap berisiko dieksekusi di Bahrain.Bottomley, yang mengetuai All-Party Parliamentary Group on Human Rights and Democracy in the Gulf, juga mendorong menteri luar negeri untuk menjelaskan alasannya kepada parlemen.Kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, juga mengatakan London telah "disuap" untuk membuat keputusan yang merupakan "kebohongan murahan".Sayyid Ahmed Alwadaei, seorang aktivis hak asasi manusia dan direktur advokasi di Institut Hak Asasi dan Demokrasi Bahrain [BIRD], mencatat bahwa dikeluarkannya Bahrain dari daftar prioritas sesuai dengan polanya.“Pemerintah Inggris memiliki sejarah menggunakan laporan hak asasi manusia yang menyesatkan untuk menutupi catatan pelanggaran Bahrain,” katanya.“Mereka sekarang telah melangkah lebih jauh dan mengeluarkan Bahrain dari daftar negara prioritas hak asasi manusia dengan imbalan investasi dalam ekonomi Inggris,” tambah Alwadaei.Niku Jafarnia, seorang peneliti Bahrain dan Yaman untuk Human Rights Watch, mengatakan dia berharap dia memiliki “informasi apapun” tentang kriteria pemerintah Inggris untuk memilih negara prioritas hak asasi manusia."Kriteria apa pun yang mereka gunakan tampaknya tidak memiliki dasar hak asasi manusia, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Inggris," katanya, menambahkan bahwa dia merasa "menggelikan" bahwa laporan FCDO mengatakan bahwa Bahrain menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan."Sebuah negara ... di mana orang terus dipenjara dan disiksa karena menjalankan kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan di mana baru bulan lalu pihak berwenang Bahrain memblokir akses bagi warga Syiah Bahrain ke salat Jumat terbesar Syiah, bukanlah negara yang memiliki 'tradisi panjang untuk menghormati dan memungkinkan kebebasan beragama dan berkeyakinan'," katanya.Lord Scriven, seorang rekan Demokrat Liberal, mengatakan hak asasi manusia di negara Teluk itu "memburuk dalam beberapa tahun terakhir, bukan membaik".“Mengecilkan pelanggaran ini mempermalukan Pemerintah dan berisiko mengirimkan pesan bahwa prinsip-prinsip Inggris akan dijual,” katanya.Demonstrasi anti-monarki di Bahrain dimulai pada 14 Februari 2011, dan diadakan secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai.Demonstran menuntut agar rezim Al Khalifa melepaskan kekuasaan, dan sistem yang demokratis dan adil yang mewakili semua warga Bahrain akan didirikan.Rezim Manama, bagaimanapun, telah menanggapi tuntutan kesetaraan sosial dengan tangan besi, menekan suara perbedaan pendapat.Pada bulan Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui persidangan warga sipil oposisi di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia sebagai sama saja dengan penerapan darurat militer yang tidak diumumkan.[IT/r]