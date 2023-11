Senator Terkemuka AS: Korban Sipil di Gaza Tidak Penting 

US Senator Lindsey Graham.

IslamTimes - AS harus mendukung Zionis Israel dalam kampanyenya melawan Hamas tidak peduli seberapa besar kerugian yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil di Gaza, kata Senator Lindsey Graham. Dia menyamakan operasi militer Zionis Israel melawan militan dengan perjuangan sekutu melawan Nazi Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II.

Lindsey Graham menegaskan jumlah kematian warga Palestina tidak seharusnya membuat AS mengerem Zionis IsraelDalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Selasa (31/10), Graham ditanya apakah ada “ambang batas” baginya, setelah itu dia akan mulai mempertanyakan taktik Zionis Israel. Partai Republik menjawab negatif, dengan mengatakan tidak ada batasan mengenai “apa yang harus dilakukan Zionis Israel terhadap orang-orang yang mencoba membantai orang-orang Yahudi.”“Gagasan bahwa Zionis Israel harus meminta maaf karena menyerang Hamas, yang merupakan bagian dari populasi mereka sendiri, harus dihentikan,” tegas sang senator, seraya menambahkan bahwa Hamas-lah yang “menyebabkan korban jiwa – bukan Zionis Israel.”Graham mencatat bahwa Zionis Israel perlu “cerdas” dalam mencoba “membatasi korban sipil.” Anggota parlemen tersebut juga menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke “daerah yang melindungi orang-orang yang tidak bersalah.”Selama kunjungannya ke Zionis Israel bulan lalu, Presiden AS Joe Biden meyakinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa “selama Amerika Serikat berdiri, dan kami akan berdiri selamanya, kami tidak akan membiarkan Anda sendirian.”Segera setelah serangan mematikan Hamas terhadap Zionis Israel bulan lalu, Washington bergegas memberikan bantuan pertahanan tambahan senilai miliaran dolar kepada sekutu lamanya.AS juga telah mengerahkan dua kelompok kapal induk dan aset angkatan laut lainnya, satu skuadron jet tempur F-16, sistem pertahanan udara, dan 900 tentara ke Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa peningkatan kehadiran militer ini harus menjadi pencegah bagi negara-negara lain yang tergoda untuk ikut serta dalam konflik tersebut.Sementara itu, pada hari Selasa, direktur kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) di New York, Craig Mokhiber, menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai “kasus genosida” dan “pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina, yang berakar pada ideologi kolonial pemukim etno-nasionalis.”Pejabat tersebut mengajukan pengunduran dirinya, dengan alasan bahwa PBB telah gagal dalam tugasnya untuk mencegah pembunuhan warga sipil Palestina. Dia mengklaim bahwa organisasi internasional tersebut telah “menyerah pada kekuasaan AS” dan menyerah pada “lobi Zionis Israel.”Mokhiber juga menuduh negara-negara Eropa “terlibat dalam serangan mengerikan” di Gaza dan “memberikan perlindungan politik dan diplomatik atas kekejaman Zionis Israel.”Senada dengan penilaian Mokhiber pada hari Selasa di Jenewa, juru bicara Dana Anak-anak PBB (UNICEF), James Elder, mengklaim bahwa “Gaza telah menjadi kuburan bagi ribuan anak,” dan “neraka bagi semua orang.” Dia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah kantong Palestina.Konflik tersebut sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 1.400 warga Zionis Israel dan lebih dari 8.000 warga Palestina tewas, dan ribuan lainnya terluka.[IT/r]