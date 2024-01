Irak Akan Mengusir Pasukan AS

Iraqi Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani

IslamTimes - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al Sudani telah berjanji untuk meluncurkan proses untuk mengusir pasukan koalisi internasional dari negara itu, setelah serangan udara AS menewaskan seorang komandan tinggi milisi di Bagdad.

Baghdad menuduh Washington melanggar kedaulatannya dengan pembunuhan mendadak lainnyaSebuah serangan menghantam markas besar Pasukan Mobilisasi Populer, sebuah organisasi payung yang disponsori negara Irak yang terdiri dari puluhan faksi bersenjata, pada hari Kamis (4/1). Setidaknya dua orang tewas, termasuk Mushtaq Taleb al-Saidi, pemimpin Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN), yang Washington masukkan ke dalam daftar kelompok teroris dan diklaim didukung oleh Iran.“Pasukan Mobilisasi Populer mewakili kehadiran resmi yang berafiliasi dengan negara, tunduk pada negara, dan merupakan bagian integral dari angkatan bersenjata kita,” kata perdana menteri Irak pada hari Jumat (5/1). “Kami mengutuk serangan yang menargetkan pasukan keamanan kami, yang melampaui semangat dan isi mandat yang membentuk koalisi internasional.”Sekretaris Pers Pentagon Mayjen Pat Ryder membela serangan tanggal 4 Januari sebagai “tindakan proporsional dan perlu,” di tengah gelombang serangan terhadap instalasi militer Amerika di wilayah tersebut.Pentagon bersikeras bahwa pasukannya berada di Bagdad atas undangan pemerintah setempat untuk membantu memerangi ISIS (ISIS, sebelumnya ISIS). Sebanyak 2.500 tentara yang tersisa di negara tersebut satu dekade kemudian bebas bertindak untuk “membela diri,” menurut Washington.Baghdad berargumentasi bahwa sudah waktunya untuk meninjau kembali syarat-syarat undangan tersebut, dan Al Sudani berjanji untuk “memulai dialog melalui komite bilateral yang dibentuk untuk menentukan pengaturan akhir dari kehadiran ini.”“Kami menegaskan posisi prinsip kami dalam mengakhiri keberadaan koalisi internasional setelah pembenaran keberadaannya berakhir,” katanya, seraya menambahkan bahwa Baghdad berupaya memulihkan “kedaulatan nasional penuh atas tanah, langit, dan perairan Irak.”Pangkalan militer Amerika di Irak, serta pos-pos ilegal di negara tetangga Suriah, telah terkena serangan pesawat tak berawak dan rudal lebih dari 110 kali sejak bulan Oktober, di tengah ketegangan regional yang berasal dari perang Israel di Gaza. Meskipun serangan-serangan tersebut sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal, Washington menuduh Tehran melakukan tindakan di belakang layar dan berhak untuk membalas jika dianggap tepat.“Kami telah berulang kali menekankan bahwa jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran oleh pihak mana pun di Irak, atau jika hukum Irak dilanggar, pemerintah Irak adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut,” kata Irak. kata perdana menteri. Dia menuduh Washington secara rutin melanggar kedaulatan Irak, dan mengingatkan kembali “tindakan keji” yang dilakukan AS empat tahun lalu.Soleimani, seorang tokoh yang dihormati di Iran, tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang disetujui oleh mantan Presiden AS Donald Trump di Bagdad pada 3 Januari 2020. Washington mengklaim pada saat itu bahwa Soleimani sedang merencanakan serangan “dalam waktu dekat” terhadap pasukan AS. Pada peringatan empat tahun kematiannya, dua ledakan menghancurkan tugu peringatan di Iran yang menewaskan hampir 100 orang dan melukai ratusan lainnya. Teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas kekejaman tersebut melalui postingan Telegram, sementara AS bersikeras bahwa Washington tidak berperan dalam pemboman tersebut.[IT/r]