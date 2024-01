Laporan: Mayoritas Terowongan Hamas Tetap Utuh

Islam Times - Mayoritas terowongan sepanjang ratusan kilometer yang digali Hamas masih belum tersentuh dan sulit diakses oleh militer Israel, menurut sebuah laporan.

Dilansir dari Iran front Page, militer Israel hanya berhasil merusak atau membuat sekitar 20 persen hingga 40 persen jaringan terowongan tidak dapat dioperasikan, menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip beberapa pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.Hal ini terjadi ketika Israel sejauh ini telah mencoba berbagai metode untuk membersihkan terowongan, termasuk membanjiri terowongan dengan air dari Mediterania dan Israel – mengabaikan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pasokan air bersih dan infrastruktur di atas tanah Gaza.Para pejabat AS dilaporkan percaya bahwa Israel membutuhkan lebih banyak pasukan terlatih untuk membersihkan sisa terowongan, yang juga menyimpan para pemimpin dan tawanan Hamas.Sebuah laporan baru dari badan-badan intelijen AS menyimpulkan bahwa Hamas telah kehilangan 20-30 persen pejuangnya setelah berbulan-bulan Israel berperang di Jalur Gaza yang terkepung, yang berarti bahwa Hamas masih jauh dari kehancuran.Laporan Wall Street Journal mengatakan badan-badan tersebut juga menemukan bahwa Hamas masih memiliki cukup persenjataan untuk terus menyerang pasukan Israel dan meluncurkan roket ke Israel “selama berbulan-bulan”.Laporan itu juga mencatat bahwa meski para pejuang Hamas mungkin harus melakukan lebih banyak tugas karena mereka kehilangan rekan-rekannya, mereka masih jauh dari tidak berdaya dan telah mengubah taktik operasional mereka untuk menyesuaikan diri.Laporan tersebut menambahkan para pejabat Israel memperkirakan hingga 16.000 pejuang Hamas terluka dan sekitar setengah dari mereka tidak akan kembali ke medan perang. Namun perkiraan AS menyebutkan jumlah tersebut antara 10.500 dan 11.700 pejuang, banyak di antaranya dapat kembali.Baru-baru ini, harian New York Times mengklaim bahwa militer Israel “terkejut” dengan ukuran dan kualitas terowongan yang dibangun Hamas di wilayah kantong yang terkepung tersebut.Jaringan terowongan awalnya diperkirakan mencakup jalur bawah tanah dan bunker sepanjang 250 mil (400 km). Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merevisi perkiraan ini menjadi 350-450 mil (560-725 km) atau lebih.Dua pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan ada hampir 5.700 terowongan terpisah yang mengarah ke terowongan di bawah Gaza. Namun, tidak satupun dari angka-angka tersebut dapat diverifikasi secara independen.Diperlukan waktu “bertahun-tahun” untuk menonaktifkan terowongan tersebut, kata seorang pejabat Israel kepada surat kabar tersebut. Terowongan tersebut perlu dipetakan, diperiksa apakah ada tawanan Israel, dan dihancurkan sedemikian rupa agar “tidak dapat diperbaiki”, katanya, sambil mengakui bahwa upaya baru-baru ini untuk menghancurkan terowongan dengan membanjiri terowongan dengan air laut “telah gagal”.Menurut pejabat lain, Israel menggunakan model “segitiga” untuk menemukan terowongan, yang mengasumsikan terowongan tersebut dapat ditemukan di bawah rumah sakit, sekolah atau masjid mana pun di Gaza.Militer Israel telah meremehkan “luas dan pentingnya” terowongan bagi Hamas, yang digambarkan oleh Times sebagai “kegagalan intelijen”.IDF belum mengungkapkan jumlah tentara yang tewas dan terluka dalam perang terowongan. Secara resmi, hampir 190 tentara telah tewas dan 240 atau lebih terluka parah dalam pertempuran sejak dimulainya kampanye darat di Gaza.Seorang tentara, yang berbicara kepada Times tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa dia ikut serta dalam menghancurkan sekitar 50 terowongan di Beit Hanoun, di timur laut Gaza. Semuanya dilengkapi dengan bom dan bahan peledak lainnya, yang dihubungkan dengan kabel untuk diaktifkan dari jarak jauh.[IT/AR]