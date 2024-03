Pesawat Tempur AS dan Inggris Menyerang Bandara Hodeida

US, UK warplanes attack Hodeida’s airport

IslamTimes - Sebagai bagian dari agresi berkelanjutannya terhadap kedaulatan Yaman, pesawat-pesawat tempur AS dan Inggris telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap bandara utama di Yaman barat di tengah upaya kedua negara untuk memaksa Yaman menghentikan aktivitas pro-Palestina di perairan regional.

Laporan pada hari Rabu (13/3) mengatakan bahwa pesawat tempur AS dan Inggris telah melakukan tiga putaran pemboman di bandara internasional di kota pelabuhan Hodeida, Yaman.Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Operasi Perdagangan Maritim Inggris [UKMTO], anak perusahaan angkatan laut Inggris yang bertanggung jawab mengawasi perairan Timur Tengah, mengatakan telah menerima laporan tentang insiden yang melibatkan pelayaran komersial di perairan Yaman.Perusahaan keamanan Inggris Ambrey juga membenarkan telah terjadi operasi di sebuah kapal di Teluk Aden.UKMTO mengatakan bahwa sebuah drone pembawa bom telah menabrak Genco Picardy, sebuah kapal milik AS, di daerah 110 kilometer [70 mil] tenggara pelabuhan Aden di Yaman selatan.Juru bicara militer Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree membenarkan bahwa kapal yang menjadi sasaran adalah kapal curah Genco Picardy.“... serangan baru apa pun tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan dan hukuman,” kata Saree dalam rekaman video.Operasi tersebut adalah yang kedua yang dilakukan warga Yaman dalam beberapa hari terakhir di kapal yang terkait dengan AS. Pada hari Senin, mereka menyerang Gibraltar Eagle milik Amerika.[IT/r]