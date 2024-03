Tehran Memiliki Infrastruktur yang Lebih Baik Dibandingkan New York – Berkat China*

Metro Tehran

IslamTimes - Ketika Beijing membantu memperbaiki sistem metro di ibu kota Iran, gambaran kontra-hegemoni yang lebih besar mulai terbentuk.

Pekan lalu, Masoud Dorosti, direktur pelaksana sistem metro yang ramai di Tehran, menyampaikan kejutan: Setelah tujuh tahun negosiasi yang intens, ibu kota Iran bersiap menyambut kedatangan 791 kereta metro ramping dari Tiongkok. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk mengubah suasana transit kota, memberikan kehidupan baru ke dalam sistem yang belum mengalami peningkatan serius dalam setengah dekade.Tapi bukan itu saja. Walikota Tehran, Alireza Zakani, kembali melontarkan pendapatnya bulan lalu, dengan mengungkap serangkaian kontrak yang ditandatangani dengan raksasa China yang bertujuan untuk memberikan perbaikan serius pada infrastruktur kota. Mulai dari proyek transportasi besar hingga usaha konstruksi yang ambisius, jejak China akan segera tersebar di seluruh lanskap perkotaan Tehran. Heck, mereka bahkan menyingsingkan lengan baju mereka untuk mendirikan unit perumahan di kota metropolitan yang berpenduduk hampir 9 juta jiwa ini.Bagi siapa pun yang pernah berjalan-jalan di kota-kota besar China yang ramai, gagasan bahwa Tehran akan menggunakan sistem metro yang menyaingi kota-kota besar di China bukanlah sekadar mimpi belaka; ini adalah gambaran masa depan yang menggiurkan. Dengan kereta-kereta ramping yang melintasi stasiun-stasiun yang rapi, jaringan kereta perkotaan China menetapkan standar terbaik bagi transportasi umum di seluruh dunia. Mungkinkah Tehran, kota yang terkena sanksi internasional, benar-benar bisa mengungguli sistem kereta bawah tanah Kota New York yang sudah tua?Sebenarnya itu tidak terlalu sulit – tapi ada baiknya jika kita mundur sedikit.Perombakan metro ini bukan hanya sekedar hubungan mendadak; ini adalah bagian dari kemitraan strategis besar yang ditandatangani pada tahun 2016 antara Iran dan Tiongkok, dan kemudian diperkuat pada tahun 2021 dengan rencana 25 tahun. Dengan target perdagangan bilateral tahunan senilai $600 miliar pada tahun 2026, yang semakin meningkat dengan mata uang nasional China, pakta ini bukan hanya tentang kereta api baru – tapi tentang menjalin ikatan yang mendalam, menyentuh segala hal mulai dari perdagangan dan ekonomi hingga transportasi dan seterusnya.Pada intinya, kemitraan China-Iran merupakan simfoni catatan ekonomi, politik, dan militer, yang bergema di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Ketika AS bergulat dengan perselisihan internal mereka sendiri, Beijing dan Tehran sibuk menenangkan diri, mengerahkan kekuatan mereka, dan memberikan tantangan kepada hegemoni Barat di wilayah tersebut.Secara ekonomi, kemitraan ini sangat serasi. Rasa lapar China yang tak terpuaskan akan energi sangat sejalan dengan cadangan minyak dan gas Iran yang sangat besar, sementara Tehran memandang Beijing sebagai penyelamat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan isolasi diplomatik. Ketika sanksi-sanksi Barat mulai berlaku, keterlibatan Iran terhadap China tidak hanya bersifat strategis – tetapi juga merupakan naluri bertahan hidup.Di luar hubungan ekonomi, kemitraan China-Iran mempunyai implikasi geopolitik yang signifikan, menantang hegemoni tradisional negara-negara Barat di Timur Tengah. Ketika China memperluas kehadirannya di kawasan ini melalui proyek-proyek infrastruktur yang ambisius dan investasi strategis, China berupaya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membentuk dinamika regional, melawan pengaruh Barat, dan memajukan kepentingan strategisnya sendiri.Dengan bersekutu dengan Beijing, Tehran bertujuan untuk meningkatkan otonomi strategisnya, mendiversifikasi kemitraan diplomatik dan ekonominya, dan meningkatkan pengaruhnya di panggung global, menghadirkan front persatuan melawan tekanan dan isolasi Barat.Namun, berkembangnya aliansi China-Iran bukannya tanpa tantangan dan kompleksitas. Ketika Beijing memperdalam keterlibatannya dengan Tehran, hal ini berisiko mengasingkan pemain-pemain utama di kawasan dan memicu kemarahan negara-negara Barat yang waspada terhadap perluasan pengaruh China.Taruhannya besar, dengan meluasnya pengaruh Beijing yang mengundang perhatian dan skeptisisme dari berbagai penjuru.Namun, di Iran sendiri, jalan ke depan masih belum mulus. Ada perbedaan pendapat di dalam negeri, seperti Ahmad Khorram, mantan menteri di bawah Presiden Mohammad Khatami, yang mengecam pelanggaran yang dilakukan Beijing terhadap wilayah lokal sebagai penghinaan terhadap kehebatan teknik Iran. Meskipun angka-angka perdagangan memberikan gambaran yang menggembirakan, dengan nilai pertukaran sebesar $12,5 miliar pada tahun lalu dibandingkan dengan target sebesar $600 miliar, ketegangan masih membara.Masalah tidak berakhir di situ. Pertengkaran baru-baru ini mengenai harga minyak dan perselisihan diplomatik di Laut Merah mengisyaratkan perpecahan yang lebih dalam dalam aliansi yang sedang berkembang ini. Namun di tengah gejolak ini, ada satu hal yang tetap jelas: Taruhannya terlalu besar untuk diabaikan. Jika dilihat lebih dekat, papan catur geopolitik mulai terbentuk, dengan langkah strategis China dan Iran yang membentuk kembali lanskap regional. Perjanjian berdurasi 25 tahun yang ditandatangani pada tahun 2021 membuka jalan bagi era kerja sama baru yang berani, dengan visi Beijing untuk keamanan dan stabilitas regional menjadi pusat perhatian.Tapi tidak semua orang setuju. Musuh-musuh tradisional seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk memandang aliansi yang sedang berkembang ini dengan hati-hati, dan waspada terhadap perubahan arus politik di Timur Tengah. Namun, bahkan di tengah ketegangan yang berkepanjangan, secercah harapan muncul, dengan peran China sebagai mediator yang memfasilitasi mencairnya hubungan Saudi-Iran pada tahun lalu.Dan kemudian ada tantangan lain – Amerika Serikat dan kelompok sekutunya, yang selalu membayangi urusan regional. Ketika China memberikan bantuan dalam membenahi metro Tehran, orang mungkin bertanya-tanya apakah Paman Sam iri karena sistem metro di negara tersebut adalah pabrik tikus.Gambaran besarnya sudah jelas: AS bukan lagi negara yang memonopoli perdagangan, teknologi, atau investasi asing langsung. China telah menjadi pemimpin dunia dalam pembangunan infrastruktur global dan melampaui Amerika Serikat dalam hal penelitian dan pengembangan. Tidak lama lagi, sanksi Washington akan dijatuhkan, seperti yang dijelaskan oleh karakter Jean Dujardin tentang panggilan pengadilan dari Departemen Kehakiman AS dalam film ‘The Wolf of Wall Street’, kertas toilet.[IT/r]*Bradley Blankenship, seorang jurnalis, kolumnis, dan komentator politik Amerika