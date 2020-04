Komandan Iran: AS Harus Fokus Pada Pasukannya Yang Terkena Virus Corona 

IslamTimes- Komentar komandan Iran datang setelah Angkatan Laut AS mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendeteksi 700 kasus dengan gejala coronavirus di antara pelaut kapal induk USS Theodore Roosevelt.

Pemerintah AS harus fokus pada penyelamatan pasukannya sendiri yang terkena virus corona daripada mengancam negara-negara seperti Iran, kata jurubicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi."Alih-alih mengintimidasi negara lain hari ini, Amerika harus berupaya menyelamatkan pasukan mereka sendiri, yang telah terkena virus corona," kata Jenderal Shekarchi pada hari Rabu dalam menanggapi ancaman baru-baru ini oleh Presiden AS Donald Trump.Sebagai contoh IRGC dan pasukan sukarelawan Iran di garis depan pertempuran dengan covid-19, ia lebih lanjut menyerukan Amerika Serikat untuk "mengevakuasi" pasukan mereka dari Asia Barat dan menggunakannya untuk "menyelamatkan pasukan mereka dalam krisis."Komentar komandan Iran datang setelah Angkatan Laut AS mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendeteksi 700 kasus dengan gejala coronavirus di antara pelaut kapal induk USS Theodore Roosevelt.Pada hari Selasa, 94% kru Roosevelt telah diuji untuk identifikasi virus corona ketika kapal mendekati sebulan sejak merapat di Guam karena wabah di atas kapal.Pada hari Rabu, Trump menulis di akun twitternya bahwa ia telah menginstruksikan Angkatan Laut AS "untuk menembak jatuh dan menghancurkan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut."(IT/TGM)