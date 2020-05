UE atas Tawaran Anti-Iran Washington: AS Tidak Lagi Menjadi Pihak JCPOA

Josep Borrell, EU's foreign policy chief.jpg

IslamTimes - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan AS tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, menunjuk pada batasan yang dihadapi Washington dalam upayanya untuk memperpanjang embargo senjata berdasarkan kesepakatan melawan Tehran akan kedaluwarsa pada bulan Oktober.

"Sudah jelas bahwa dalam pernyataan Presiden [AS] [Donald] Trump dan memorandum presiden AS Mei lalu, mereka mengumumkan bahwa dia mengakhiri partisipasinya di JCPOA," Josep Borrell mengatakan kepada outlet media Radio Free Europe / Radio Liberty pada hari Kamis (30/4).Dia merujuk dengan akronim ke Joint Comprehensive Plan of Action, perjanjian penting yang muncul di Wina pada Juli 2015, mencabut sanksi terkait nuklir terhadap Iran.AS, bagaimanapun, meninggalkan kesepakatan pada Mei 2018 dan mengembalikan sanksi, meskipun, semua pihak dalam kesepakatan itu selain Uni Eropa dan PBB terus-menerus menyebutnya sebagai pilar perdamaian dan keamanan regional dan internasional.Washington juga mengembalikan sanksi dalam langkah ilegal dan unilateral lainnya yang menargetkan JCPOA yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi.Di bawah resolusi tersebut, larangan yang dikenakan atas penjualan senjata konvensional ke Iran akan berakhir Oktober ini. Washington, bagaimanapun, tidak hanya menentang semua seruan agar kembali ke kesepakatan dan mencabut sanksi, tetapi juga berjanji untuk melakukan semua yang ada dalam kekuasaannya untuk mencegah pencabutan larangan senjata.Borrel, di bagian lain dari sambutannya, mengingatkan, "Dan saya juga ingin mengingat bahwa AS belum berpartisipasi dalam pertemuan kegiatan dalam kerangka perjanjian [nuklir] ini sejak saat itu. Jadi cukup jelas bagi kami bahwa AS tidak lagi menjadi anggota yang berpartisipasi dalam perjanjian ini. "Pejabat Uni Eropa, bagaimanapun, tidak mengesampingkan prospek AS pergi ke Dewan Keamanan untuk meminta embargo terhadap Republik Islam, menambahkan, "Mari kita lihat apa yang diputuskan Dewan Keamanan nanti."Para pejabat Eropa mengatakan kepada CNN pada hari Rabu bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman - tiga pihak Eropa untuk JCPOA yang semuanya adalah sekutu Washington - tidak akan mendukung seruannya untuk memperbarui larangan senjata.[IT/r]