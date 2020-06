Aktivis: Rasisme Sistemik Akan Membawa AS Ke Titik Puncak

IslamTimes- Sekarang yang menggosok garam ke luka adalah pernyataan Presiden Trump dengan nada rasis ketika ia menyebut pengunjuk rasa yang marah sebagai "preman" dan mengancam bahwa demonstran akan di bentrokkan dengan perlawanan brutal polisi.

Mobil-mobil polisi yang terbakar, awan gas air mata, toko yang dijarah, dan bentrokan keras antara polisi dan pengunjuk rasa telah menjadi pemandangan sehari-hari di AS, setelah perilisan video mengerikan ini pekan lalu, memperlihatkan seorang pria kulit hitam Amerika sekarat di bawah beban orang kulit putih. lutut petugas polisi di lehernya.Di Teheran, para aktivis hak ini telah mengadakan webinar untuk mengutuk kebrutalan polisi AS terhadap orang kulit berwarna.Kemarahan publik telah mencengkeram AS, meskipun jam malam dan di tengah kuncian nasional karena wabah koronavirus.Sekarang yang menggosok garam ke luka adalah pernyataan Presiden Trump dengan nada rasis ketika ia menyebut pengunjuk rasa yang marah sebagai "preman" dan mengancam bahwa demonstran akan di bentrokkan dengan perlawanan brutal polisi.Polisi AS memiliki rekam jejak panjang kekerasan terhadap orang kulit hitam.Nasib tragis dari George Floyd mengingatkan kita pada pembunuhan Michael Brown, yang ditembak pada tahun 2014 di Ferguson, Missouri.Kasus seperti ini terus terulang selama beberapa generasi, itu adalah déjà vu terhadap kerusuhan Rodney King pada tahun 1992 dan pertumpahan darah dalam gerakan hak-hak sipil.Tampaknya rasisme tidak istirahat di AS. Aktivis hak di sini mengatakan apa yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa semua kejahatan pembersihan etnis ini dilakukan di negara yang mengklaim sebagai pelopor hak asasi manusia.(IT/TGM)