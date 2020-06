AS Memberlakukan Sanksi Baru Terhadap Suriah

IslamTimes- Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa AS akan menjatuhkan "lebih banyak sanksi" terhadap pemerintah Suriah berdasarkan undang-undang baru.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Suriah yang dilanda perang dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Damaskus yang mencetak kemenangan melawan para teroris yang didukung AS dan kekuatan asing.Sanksi yang dijatuhkan Washington pada hari Rabu menghukum 39 perusahaan dan individu, termasuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dan istrinya Asma - pertama kali ia terkena sanksi AS.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa AS akan menjatuhkan "lebih banyak sanksi" terhadap pemerintah Suriah berdasarkan undang-undang baru.Pembatasan perjalanan baru dan sanksi keuangan diberlakukan di bawah undang-undang baru yang dikenal sebagai Caesar Act, yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Desember.AS dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Suriah, membekukan aset negara dan ratusan perusahaan dan individu.Tetapi langkah-langkah baru dapat membekukan aset siapa pun yang berurusan dengan Damaskus, terlepas dari kebangsaan, dan menargetkan lebih banyak sektor.Ada yang mengatakan sanksi akan menyangkal Suriah untuk mengakses ke obat-obatan utama dan barang dan jasa penting lainnya.Rusia dan Cina mengecam AS karena menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah setelah Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Selasa bahwa langkah-langkah itu bertujuan untuk mencegah Damaskus meraih kemenangan dalam perang melawan militan asing.Mengatasi pertemuan melalui tautan video, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Ja'afari juga mengatakan blokade dan sanksi adalah bagian dari "kebijakan tradisional buta Barat dan wajah terorisme lain yang menumpahkan darah rakyat Suriah." Diplomat Suriah menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut adalah jenis terorisme yang sama yang menumpahkan darah rakyat Suriah.Kementerian Luar Negeri Suriah juga mengutuk sanksi sebagai pelanggaran hukum dan norma internasional, menambahkan bahwa Damaskus tidak akan membiarkan Washington untuk menghidupkan kembali rencananya yang gagal di negara Arab.(IT/TGM)