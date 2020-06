AS Memiliki 'Posisi yang Sepenuhnya Munafik' dalam Hak Asasi Manusia

Black Lives Matter protest movement against racial discrimination in the United States.jpg

IslamTimes - "Posisi AS adalah bahwa dia harus kebal dari pengawasan oleh badan-badan internasional untuk praktik-praktik hak asasi manusianya," kata Kovalik.

Amerika Serikat selalu mempertahankan "posisi yang sepenuhnya munafik" sehubungan dengan isu-isu hak asasi manusia, mendukung investigasi terhadap perilaku negara-negara lain sambil mencoba untuk memblokir setiap penyelidikan seperti itu ke dalam pelanggarannya sendiri, kata seorang penulis dan analis politik Amerika."Yah, sayangnya, posisi pemerintah AS selalu bahwa penyelidikan hak asasi manusia dan hak asasi manusia baik untuk semua orang kecuali Amerika Serikat," kata Daniel Kovalik kepada Press TV dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu (20/6).Menlu AS Mike Pompeo pada hari Sabtu (20/6) mengkritik Dewan HAM PBB, setelah organisasi mengeluarkan resolusi yang mengkritik rasisme dan kebrutalan polisi di Amerika Serikat.Pembunuhan brutal terhadap warga Afrika-Amerika George Floyd yang tidak bersenjata saat berada dalam tahanan polisi AS bulan lalu telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.Pembunuhan itu telah menghidupkan kembali perdebatan tentang hubungan ras di Amerika dan mendorong kelompok-kelompok minoritas untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap kebrutalan polisi yang sudah lama dirasakan, ketidaksetaraan ras dan rasisme sistemik.[IT/r]