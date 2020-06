AS Tolak Perintah Penangkapan Trump oleh Iran

Islam Times - Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta bantuan Interpol untuk menahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan puluhan orang lainnya yang melakukan pembunuhan seorang jenderal top Iran di Baghdad.

AS pun menolak perintah penangkapan Trump oleh Iran lewat perwakilan khususnya. Di sebuah konferensi pers di Arab Saudi pada Selasa, 30/06/20, AS menyebut tudingan ini membuat orang Iran terlihat bodoh.Sementara itu Interpol memutuskan tidak akan mengabulkan permintaan Iran. Yang artinya Trump tidak akan ditangkap.Interpol mengatakan tidak ingin terlibat dalam urusan politik. Meski mendapat penolaka, Alqasimehr sudah menuturkan pihaknya akan tetap berusaha menangkap Trump meski nanti tak lagi menjadi Presiden AS. [IT/Onh/Medcom]