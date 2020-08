Duo Biden-Harris: Pukulan bagi Harapan Palestina

Joe Biden-Kamala Harris (Electronic Intifada).

Islam Times - Joe Biden akhirnya mengumumkan calon wakil presiden dari Partai Demokrat: Kamala Harris. Sosok yang juga anti Palestina.

Dilansir Electronic Intifada, banyak aktivis solidaritas Palestina mengkhawatirkan pasangan ini. Kamala Harris dikenal sebagai pendukung kuat Israel, negara apartheid. Dia pernah mengindikasikan pada The New York Times bahwa Israel memenuhi standar hak asasi manusianya.Biden juga memiliki pandangan serupa tentang Israel. Terkait investasi 3 milyar dolar AS untuk Israel tahun ini, Biden mengatakan investasi itu adalah investasi terbaik AS. Jika tidak ada Israel, Amerika Serikat harus menciptakan Israel untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.Harris pernah mengunjungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan ramah pada tahun 2017 dengan tidak ada rekam jejak dia mengajukan pertanyaan sulit tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel.Sebaliknya, mereka membahas pengelolaan air. "Kami tidak dapat memiliki contoh yang lebih baik daripada Israel," klaimnya, meskipun Israel diketahui mencuri air dari Palestina dengan mengambilnya dari akuifer di Tepi Barat yang diduduki (bertentangan dengan hukum internasional) karena digunakan sendiri dan untuk digunakan di pemukiman ilegal.Pada tahun yang sama dia berbicara dengan AIPAC dan dengan senang hati mengingat kotak Dana Nasional Yahudi (JNF) yang digunakannya untuk mengumpulkan uang untuk menanam pohon di Israel. Dia bersukacita melihat pohon seperti itu bertahun-tahun kemudian ketika dia datang berkunjung.Yang tidak muncul dalam pembicaraan itu adalah kekhawatiran tentang rasisme anti-Palestina JNF atau bahwa pohon-pohon ini ditanam di atas reruntuhan rumah dan desa Palestina yang dihancurkan oleh Israel selama dan setelah Nakba tahun 1948. Dia hanya mengulangi propaganda tentang Israel yang membuat gurun pasir bermekaran.Israel, menurut Harris, tidak boleh menjadi masalah partisan. Dia menekankan nilai-nilai bersama antara Amerika Serikat dan Israel dan bersikeras akan menegakkan hak Israel untuk membela diri, menghilangkan rujukan pada rasisme anti-Palestina yang mengerikan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan Israel atas arahan para pemimpin politik Israel dengan dana dari pemerintah AS.Seperti yang diduga, dia menyuarakan dukungan kepada AIPAC untuk solusi dua negara.Harris juga mengecam gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS). Dia berpendapat "gerakan tersebut didasarkan pada asumsi yang salah bahwa Israel semata-mata harus disalahkan atas konflik Israel-Palestina."Harris kemudian menambahkan, "Gerakan BDS berusaha melemahkan Israel tetapi itu hanya akan mengisolasi bangsa dan mengarahkan orang Israel dari kompromi prasyarat untuk perdamaian. Di saat anti-Semitisme sedang meningkat --terutama di Eropa-- dan Timur Tengah tumbuh semakin tidak stabil, saya percaya kita tidak boleh mengisolasi Israel, satu-satunya negara demokrasi di kawasan itu.”Harris percaya, "Perdamaian abadi hanya dapat ditemukan melalui negosiasi bilateral yang melindungi identitas Israel, memastikan keamanan bagi semua orang, dan termasuk pengakuan hak Israel untuk hidup sebagai negara Yahudi."Selain itu, "negosiasi bilateral" adalah kode terminologi untuk mengizinkan Israel, pihak yang lebih kuat, untuk terus melakukan apa yang diinginkannya terkait permukiman ilegal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.Jika duo Biden-Haris mengalahkan Trump, banyak pemimpin pemerintah di seluruh dunia tidak akan terlalu khawatir dengan pilihan kata dan kebijakan mereka terkait Israel, tetapi konsekuensinya bisa sangat mengerikan bagi rakyat Palestina.Lagi pula, selama delapan tahun, Obama memungkinkan Israel untuk mempertahankan pendudukan meskipun retorikanya jauh lebih baik daripada retorika Trump. Dan tidak ada indikasi bahwa Biden dan Harris akan melakukan yang lebih baik daripada Obama dalam melawan apartheid Israel atau memiliki niat nyata untuk melakukannya. Satu-satunya perbedaan adalah jika akar rumput partai Demokrat mengambil tindakan dan menuntut mereka melakukan yang lebih baik.[IT/EI/AR]