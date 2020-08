Sikap DK PBB China 'Penolakan Aktual Terhadap Intimidasi AS'

IslamTimes- Komentarnya muncul setelah Beijing menunjukkan penentangan terhadap seruan AS untuk apa yang disebut mekanisme snapback terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Iran untuk Beijing memuji sikap China terhadap kebijakan intimidasi AS di PBB, mengatakan sikap seperti itu telah menggagalkan unilateralisme Washington.Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Mohammad Keshavarzzadeh mengatakan bahwa posisi China terhadap permintaan AS di DK PBB sebenarnya adalah penolakan terhadap kebijakan sepihak Washington.Komentarnya muncul setelah Beijing menunjukkan penentangan terhadap seruan AS untuk apa yang disebut mekanisme snapback terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB.Misi Permanen China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pesan Twitter pada hari Jumat menyatakan, "AS mengklaim bahwa apakah resolusi untuk melanjutkan keringanan sanksi diperkenalkan atau tidak, sanksi terhadap Iran akan kembali. 'Penuh kebohongan'. AS tidak lagi menjadi peserta ke JCPOA, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk menjalankan snapback. 13 anggota DK PBB yakin bahwa snapback tidak bisa dipicu. "Embargo senjata yang diberlakukan terhadap Iran diharapkan akan dicabut pada 18 Oktober di bawah ketentuan kesepakatan nuklir Iran 2015 - yang dikenal sebagai JCPOA - dan Resolusi DK PBB 2231. Saat ini Amerika Serikat telah memulai kampanye untuk memperpanjang embargo.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya menulis dalam pesan Twitter bahwa setelah kegagalan Dewan Keamanan dalam misinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, Amerika Serikat mengumumkan proses pengembalian 30 hari dari semua sanksi PBB terhadap Iran.Menurut Pompeo, sanksi tersebut akan kembali pada tengah malam pada 20 September.Amerika Serikat mengumumkan penarikannya dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang juga dikenal sebagai "kesepakatan nuklir Iran" pada 8 Mei 2018.(IT/TGM)