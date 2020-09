Iran Akan Mengekspor Alutsista Ketika Embargo Senjata Dicabut

IslamTimes- Ditanya tentang embargo senjata AS, Hajizadeh mengatakan, rencana dan program Republik Islam tidak berubah dan "Kami mandiri dan jika sanksi dicabut, jalan untuk mengekspor akan dibuka."

Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan pada hari Senin bahwa pencabutan embargo senjata akan membuka pintu bagi Iran untuk mengekspor peralatan pertahanannya.Dia mengatakan kepada wartawan bahwa hari ini, Iran tidak bergantung pada negara asing dalam memasok senjata yang dibutuhkan dan swasembada di sektor ini.Ditanya tentang embargo senjata AS, Hajizadeh mengatakan, rencana dan program Republik Islam tidak berubah dan "Kami mandiri dan jika sanksi dicabut, jalan untuk mengekspor akan dibuka.""Pencabutan embargo senjata memiliki beberapa keuntungan, yang pertama adalah kemenangan politik bagi kami," ujarnya.Kedua, memiliki kesempatan untuk mengekspor alutsista kita, tambahnya.Menjawab pertanyaan tentang pernyataan Trump baru-baru ini, Hajizdeh berkata: "Seperti biasa, AS tidak bisa berbuat apa-apa!"Perilaku Trump terhadap Republik Islam telah diuji, katanya. "Dia sebelumnya telah membuat beberapa pernyataan yang tidak berarti misalnya ketika dia mengatakan AS akan menyerang 52 poin di Iran tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan apa-apa."Di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat Iran dengan enam negara besar - Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS - embargo senjata konvensional PBB akan berakhir pada 18 Oktober.(IT/TGM)