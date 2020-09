Iran Berdiri Sendiri Melawan Kekuatan Dunia Selama Perang Irak

IslamTimes- Pemimpin mencatat bahwa mereka, seperti Amerika Serikat, yang mempekerjakan Saddam terpukul keras oleh revolusi Islam dan dikejutkan oleh keberanian bangsa Iran.

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memuji keberanian para veteran Perang Irak-Iran, mengatakan bahwa negara itu berdiri sendiri melawan AS, Uni Soviet dan Barat selama perang.Ayatollah Khamenei membuat pernyataan itu dalam pertemuan konferensi video dengan para veteran Perang pada hari Senin, pada peringatan 40 tahun dimulainya Pertahanan Suci - perang yang Dipaksakan oleh mantan diktator Irak Saddam Hussein melawan Iran.Pemimpin mencatat bahwa mereka, seperti Amerika Serikat, yang mempekerjakan Saddam terpukul keras oleh revolusi Islam dan dikejutkan oleh keberanian bangsa Iran.“Beberapa khawatir bahwa identitas baru berdasarkan agama dan Islam akan muncul di wilayah tersebut.”"Dalam perang 8 tahun di Iran, Saddam hanyalah alat di tangan kekuatan besar seperti AS yang dirugikan serius oleh Revolusi 1979, atau pemerintah yang khawatir tentang pembentukan kekuatan Islam baru di wilayah tersebut. Uni Soviet, beberapa negara Eropa, dan NATO menentang kami. ""Selama beberapa tahun pertama perang, yang tidak lama setelah Revolusi Islam, angkatan bersenjata tidak dalam kondisi yang baik dan kami sangat kekurangan peralatan. Ini membujuk musuh untuk menyerang kami. Imam Khomeini mengatur perang dengan luar biasa di bawah itu. kondisi."Dokumen yang ditemukan kemudian mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memiliki perjanjian sebelum perang dengan Saddam.“Senjata dan bantuan intelijen yang melimpah diberikan kepada Saddam dan Partai Baath; konvoi militer diangkut ke Arab Saudi, Irak dan Kuwait melalui pelabuhan UEA dan diserahkan kepada pasukan Saddam, ”tambahnya.Menekankan perlunya memperingati veteran perang sebagai "tanggung jawab nasional," sang Pemimpin berkata, "Veteran dan pejuang yang dihormati hari ini adalah mereka yang menyerahkan kenyamanan, kehidupan, keluarga, dan masa depan mereka, dan menggunakan semua kemampuan mereka untuk melawan musuh."“Mereka membela Islam, revolusi dan kehormatan. Beberapa dari mereka naik [menjadi martir] dan beberapa tinggal dan menyelesaikan pekerjaan. ”Pemimpin memperingatkan bahaya besar distorsi cita-cita Pertahanan Suci.Masalah memutar Pertahanan Suci adalah masalah serius dan bahaya besar, katanya.Di tempat lain dalam sambutannya, pemimpin tersebut merujuk pada upacara berkabung Arbain yang akan datang - hari ke-40 setelah syuhada Imam Syiah ketiga, Imam Hossein (SAW) - mendesak orang untuk mengikuti pedoman Kementerian Kesehatan sambil mengamati ritual di tengah pandemi. .Dia menyatakan penyesalan yang mendalam atas lonjakan infeksi virus korona, meminta warga Iran untuk sepenuhnya mematuhi pedoman kesehatan dalam upaya untuk memutus rantai wabah.(IT/TGM)