Laporan: Militer Israel Disuruh Mempersiapkan Kemungkinan Serangan AS terhadap Iran Menjelang Keluarnya Trump

Israeli occupation army.jpg

IslamTimes - Mengutip pejabat senior Israel, Axios melaporkan pada Rabu (24/11) bahwa anggota pasukan Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) baru-baru ini diinstruksikan untuk mempersiapkan potensi serangan AS terhadap Iran sebelum Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan meninggalkan kantor pada Januari.

Ketegangan dengan Iran di bawah pemerintahan Trump memuncak setelah AS menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018 dan mulai menerapkan kembali sanksi yang sebelumnya dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir. Hubungan memburuk lebih jauh setelah serangan AS pada Januari menewaskan komandan Pasukan Quds Mayjen Qasem Soleimani.Pejabat yang mengetahui instruksi tersebut menjelaskan kepada outlet bahwa IDF telah diberitahu oleh pemerintah Zionis Israel tentang perubahan tersebut bukan karena telah mengkonfirmasi pengetahuan tentang serangan AS yang akan segera terjadi, melainkan karena pejabat Zionis Israel merasa bahwa jika serangan seperti itu terjadi, mereka tidak akan melakukannya. memiliki waktu yang cukup untuk bersiap sepenuhnya.Sumber senior yang tidak disebutkan namanya lebih lanjut mencatat bahwa mereka merasa bulan-bulan terakhir Trump di Gedung Putih akan menjadi "periode yang sangat sensitif," mencatat bahwa langkah-langkah kesiapsiagaan juga terkait dengan kemungkinan serangan oleh Iran terhadap Zionis Israel baik secara langsung atau melalui proxy Iran di Timur Tengah. .Ketegangan antara Iran dan Zionis Israel terus memanas selama bertahun-tahun; Namun, baru-baru ini, pasukan Zionis Israel melakukan serangan balasan terhadap sasaran Iran di Suriah setelah pasukannya mendeteksi bom pinggir jalan di Dataran Tinggi Golan. Pejabat Zionis Israel mengklaim bahwa bom tersebut ditanam oleh anggota Angkatan Bersenjata Suriah dan Pasukan Quds Iran, dan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Zionis Israel.Awal bulan ini, H.R. McMaster, pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat AS yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan Trump, juga mengisyaratkan bahwa Zionis Israel sendiri dapat memilih untuk melancarkan serangan terhadap Iran jika Trump meninggalkan jabatannya.Laporan Axios juga muncul seminggu setelah New York Times melaporkan bahwa Trump telah mempertimbangkan untuk memerintahkan serangan militer terhadap situs nuklir utama Iran di Natanz, di mana Badan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa cadangan uranium negara itu 12 kali lebih besar dari batas yang diberlakukan di bawah JCPOA. AS menarik diri dari perjanjian itu pada 2018.The Times mencatat bahwa Trump akhirnya "dicegah" dari kemungkinan serangan setelah penasihat senior memperingatkan bahwa "konflik yang lebih luas" dapat berkembang sebagai hasilnya. Meskipun diyakini bahwa serangan tidak lagi menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintahan Trump, Ali Rabiei, juru bicara pemerintah Iran, menyatakan bahwa tindakan apa pun terhadap negara akan ditanggapi dengan "tanggapan yang menghancurkan."Pekan lalu, Hossein Dehghan, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan kepada Associated Press bahwa serangan AS terhadap Iran akan memicu "perang penuh" di wilayah tersebut. Dia menambahkan, "Jelas, Amerika Serikat, kawasan, dan dunia tidak tahan menghadapi krisis yang begitu komprehensif."[IT/r]