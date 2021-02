IslamTimes- "AS juga masih melanggar UNSCR 2231 dengan sanksi ilegal terhadap Iran," tambahnya.

Merujuk kekecewaan AS dengan penolakan keberatannya di Mahkamah Internasional (ICJ), Majid Takht-Ravanchi mengatakan bahwa AS masih melanggar UNSCR 2231 dengan sanksi ilegal terhadap Iran.Dalam sebuah tweet pada Kamis malam, Duta Besar Iran dan Perwakilan Tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht-Ravanchi menulis, "Admin baru AS dimaksudkan untuk mendukung multilateralisme, namun" kecewa "dengan penolakan @CIJ_ICJ atas keberatannya terhadap kasus sanksi AS (pada dasar itu di luar yurisdiksi Pengadilan). ""AS juga masih melanggar UNSCR 2231 dengan sanksi ilegal terhadap Iran," tambahnya."Bukan awal baru yang baik," kata diplomat Iran itu.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Rabu bahwa Mahkamah Internasional telah menegakkan yurisdiksi pada kasus Sengketa Perjanjian Persahabatan AS-Iran. "Pengadilan Internasional menolak keberatan awal Amerika Serikat dan mengumumkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut."(IT/TGM)