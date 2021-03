Sayyid Nasrallah: Hizbullah Tidak Akan Membiarkan Rakyat Lebanon Kelaparan

Hezbollah SG Sayyed Hasan Nasrallah, roadmap to the current political and economic crisis in Lebanon.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah pada hari Kamis (18/3) menawarkan sejumlah saran yang dapat dianggap sebagai peta jalan menuju krisis politik dan ekonomi saat ini di Lebanon.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada acara Hizbullah's Wounded Fighter Day (Hari Pejuang yang Luka), Sayyid Nasrallah berjanji bahwa partai Perlawanan tidak akan meninggalkan rakyatnya dan akan membela mereka dari kelaparan.Dia menekankan bahwa prioritas dalam hal ini adalah agar negara menyelesaikan krisis saat ini, tetapi mencatat bahwa jika negara gagal menangani krisis, Hizbullah tidak akan menjauh dan akan berdiri di sisi rakyat Lebanon.Menyoroti pentingnya mendefinisikan sifat dari krisis ekonomi dan keuangan di Lebanon, Sayyid Nasrallah mencatat bahwa situasi ini adalah akibat dari tahun-tahun yang panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun.Beliau menekankan bahwa langkah pertama untuk mengatasi krisis adalah membentuk pemerintahan baru.Dalam hal ini, dia meminta Calon-PM Saad Hariri untuk meninjau kembali rencananya dalam membentuk pemerintahan teknokrat, mengingat situasi di Lebanon membutuhkan pemerintahan tekno-politik yang mampu mengambil keputusan nasional.Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa kekuatan asing melalui kedutaan mereka di Lebanon telah merencanakan untuk mendorong Lebanon ke dalam perang saudara, menekankan bahwa skenario seperti itu adalah garis merah menurut Hizbullah.Pemimpin Perlawanan juga mengecam mereka yang telah memblokir jalan-jalan di negara itu, menyerukan kepada Tentara Lebanon untuk memikul tanggung jawabnya dalam mencegah tindakan-tindakan yang membuat tidak stabil Lebanon.Mengawali pidatonya dengan berbicara tentang kesempatan tersebut, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa Hizbullah memilih hari jadi Al-Abbas (as) pada tanggal empat bulan suci Sya’ban untuk menandai Hari Pejuang yang Terluka karena ini mewakili semua kesetiaan, pengabdian dan keberanian."Al-Abbas (bin Ali) (as) bersikeras untuk tinggal dan berperang di samping saudaranya Imam Hussein bin (as) meskipun dia menderita luka parah selama pertempuran Karbala."Beliau memuji para pejuang Hizbullah yang terluka, menyamakan mereka dengan Al-Abbas (a.s.)."Sama seperti Al-Abbas (as), pejuang Hizbullah yang terluka bersikeras untuk tetap berada di jalur Jihad meskipun mereka terluka dan segala bentuk kesulitan."Sayyid Nasrallah, sementara itu, menunjuk pada hubungan AS dengan kelompok Takfiri seperti ISIL dan Al-Qaeda.“Hari demi hari, realitas kelompok takfiri terungkap, begitu pula identitas operator mereka dan siapa yang mendukung mereka. Saya pikir penting untuk mengetahui laporan tentang permintaan mantan kepala CIA (George Tenet) kepada mantan presiden Ali Abdallah Saleh untuk membebaskan anggota Al-Qaeda di Yaman. ”"Kami tidak berada di depan kelompok Islam, tetapi kami berada di hadapan kelompok teroris Takfiri yang dibentuk, dioperasikan, dan didukung oleh dinas intelijen AS dalam upaya untuk menghancurkan rakyat dan tentara kami."Beralih ke isu lokal di Lebanon, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa krisis tersebut memiliki aspek politik dan ekonomi, mengingat dapat juga digambarkan sebagai krisis kemapanan."Mengingat kemarahan atas situasi ekonomi yang mengerikan, kita tidak harus lupa bahwa kita harus bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana," kata beliau, menekankan bahwa kekacauan yang terjadi di Lebanon bertujuan untuk mendorong negara tersebut ke dalam perang saudara. .Sayyid Nasrallah mengungkapkan bahwa kekuatan asing telah merencanakan untuk menciptakan kekacauan yang bertujuan mengarahkan negara ke dalam perang saudara, menekankan bahwa skenario seperti itu adalah garis merah bagi Hizbullah.“Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa kekuatan asing, melalui kedutaan mereka di Lebanon telah bekerja untuk menuntut penghasutan dan menciptakan kekacauan dalam upaya untuk membuat orang Lebanon pergi ke pertempuran internal. Perang saudara adalah garis merah bagi Hizbullah."Sayyid Nasrallah membalas mereka yang mengatakan bahwa Hizbullah adalah satu-satunya partai Lebanon yang memiliki senjata.“Retorika seperti itu tidak berdasar, karena perang saudara bisa meletus dengan senjata ringan. Mereka yang bertempur dapat menggunakan Kalashnikov dalam perang saudara, mereka tidak membutuhkan roket jarak jauh dan rudal presisi dalam pertempuran semacam itu. "Dalam hal ini, Sayyid Nasrallah mengatakan dengan jelas: "Hizbullah tidak berniat menggunakan senjatanya untuk membentuk pemerintahan atau untuk menangani krisis ekonomi dan keuangan."Berbicara tentang alasan di balik krisis ekonomi di Lebanon, Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa hal itu mengakar dalam dan akibat dari bertahun-tahun yang panjang.“Alasan utama di balik krisis saat ini adalah korupsi, pinjaman dengan suku bunga tinggi, pencucian uang, pembekuan deposito, ledakan Pelabuhan Beirut dan banyak penyebab lainnya.”“Krisis saat ini adalah akibat dari kebijakan yang salah selama bertahun-tahun dan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun.”Sayyid Nasrallah mengatakan ada kekhawatiran di Lebanon untuk mengizinkan China, Rusia atau Iran berinvestasi di Lebanon, mencatat bahwa AS telah mencegah negara itu menuju negara-negara ini.“Terlebih lagi, AS juga memblokir Lebanon dalam upaya memaksa negara kami untuk tunduk pada kondisi mereka. AS ingin Lebanon kelaparan dan saya mengatakannya dengan jelas sebelumnya: kami tidak akan kelaparan! ”Mengenai masalah pembentukan pemerintahan, Sayyid Nasrallah mengatakan Hizbullah telah menyetujui apa yang disebut Hariri sebagai pemerintahan teknokrat.Sementara itu, Sekjen Hizbullah menyarankan Hariri untuk membentuk pemerintahan tekno-politik yang memperingatkan bahwa pemerintah spesialis tidak akan dapat mengambil keputusan politik dan nasional seperti mencapai kesepakatan dengan Rusia, China atau Iran.“Kami di Hizbullah mengumumkan bahwa kami tidak menolak pembentukan pemerintahan spesialis. Namun, saran saya adalah membentuk pemerintahan tekno-politik yang mampu mengambil keputusan nasional. "Sayyid Nasrallah sementara itu, meminta pemerintah yang mundur, yang mengundurkan diri setelah ledakan Pelabuhan Beirut Agustus lalu untuk memikul tanggung jawabnya jika pembentukan pemerintahan baru ditunda.“Kami menunggu hingga Senin dan melihat pertemuan antara Hariri dan Presiden (Mishel) Aoun. Tetapi jika pembentukan pemerintah ditunda lagi, sementara pengurus PM Hassan Diab dan pemerintahnya harus bertanggung jawab dan menangani krisis yang dihadapi negara saat ini. "Di bagian lain dalam pidatonya, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Riad Salameh, Gubernur Banque Du Liban (BDL) - bank sentral negara - bertanggung jawab karena gagal mempertahankan mata uang nasional agar tidak jatuh dalam pertukaran dengan dolar AS.“Anda dapat mencegah runtuhnya pound Lebanon. Kehadiran Anda di pos tersebut adalah untuk melakukan tugas ini. Apa yang terjadi tidak dapat diterima, dan Anda harus memikul tanggung jawab Anda," Sayyid Nasrallah berbicara kepada Salameh.Sekjen Hezbollah, sementara itu, mengecam bandit yang dalam beberapa minggu terakhir memotong jalan di seluruh negeri, menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak menyelesaikan krisis, tetapi malah memperumitnya dan mendorong Lebanon ke dalam perang saudara.“Memblokir jalan tidak bisa diterima dan tidak bermoral. Saya salah satu orang yang muak dengan perilaku seperti itu. " "Anda curiga dan berkontribusi pada skema yang bertujuan mendorong Lebanon ke dalam perang saudara," kata Sayyid Nasrallah, berbicara kepada mereka yang telah memblokir jalan."Merupakan tugas Tentara Lebanon untuk mencegah tindakan semacam itu, dan jika para bandit tidak menahan diri untuk memblokir jalan maka diskusi ini akan dilanjutkan," Sayyid Nasrallah mengatakan dalam pesan yang jelas bahwa Hizbullah tidak akan bungkam mengenai masalah ini.Menyinggung mereka yang mengecam lingkungan Hizbullah karena mendapatkan gaji dalam dolar AS, Sayyid Nasrallah mengklarifikasi bahwa 80% inkubasi Hizbullah adalah orang-orang sukarela yang tidak dibayar.Dia juga mencatat bahwa tidak semua anggota Hizbullah yang terorganisir dibayar dalam dolar AS.Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah meminta prajurit Hizbullah yang dibayar dalam dolar AS untuk membantu semua yang membutuhkan, mengumumkan rencana untuk mengatur bantuan semacam itu."Beberapa tahun yang lalu, orang-orang yang sekarang membanting saudara dan saudari kita, mereka mengejek para pejuang Hizbullah yang dibayar bulanan $ 400 atau $ 500."Sayyid Nasrallah mengakhiri pidatonya dengan memastikan bahwa Hizbullah tidak akan meninggalkan rakyatnya dan tidak akan membiarkan orang Lebanon kelaparan.“Prioritas untuk menyelesaikan krisis saat ini adalah melalui negara bagian Lebanon, tetapi jika negara gagal melakukannya, kami tidak akan menjauh. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, tetapi saya katakan: kami memiliki beberapa opsi dalam hal ini."[IT/r]