Puluhan Tentara Terluka Dalam Serangan Di Pangkalan AS Di Deiz Ezzor

Sumber media mengumumkan bahwa pangkalan militer AS terbesar di timur laut Suriah di Deir Ezzor telah menjadi sasaran serangan roket.Salah satu pangkalan militer AS di Deir Ezzor di timur laut Suriah menjadi sasaran roket pada hari Selasa. Itu adalah pangkalan AS terbesar di timur laut Suriah, Al-Mayadeen melaporkan.Menurut laporan itu, sumber Suriah mengumumkan bahwa beberapa roket menghantam pangkalan Amerika di kilang gas 'Kuniko' di pinggiran timur laut provinsi Deir Ezzor. Sejauh ini tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Setelah serangan itu, beberapa tentara Amerika terluka, sehingga para pejabat AS belum menunjukkan reaksi apapun atas berita tersebut, Jaringan Berita Al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon melaporkan.