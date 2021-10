China Mendesak AS Untuk Mematuhi Kebijakan 'Satu China',

IslamTimes- Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin membuat pernyataan pada jumpa pers harian pada hari Jumat, setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington akan membantu Taipei jika diserang dari China, mengklaim memiliki komitmen untuk membela pemerintahan sendiri.

China telah meminta Amerika Serikat untuk secara ketat mematuhi prinsip "Satu China" ketika menangani masalah yang berkaitan dengan China Taipei, menekankan bahwa Beijing tidak akan berkompromi pada kepentingan intinya.Taipei "adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China," dan masalah Taipei "adalah murni urusan internal China, dan tidak ada campur tangan eksternal yang diizinkan," kata Wang, menambahkan bahwa tidak ada yang boleh meremehkan tekad rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial. .Wang juga mendesak AS "untuk tidak mengirim sinyal yang salah" ke faksi-faksi yang memisahkan diri di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, dan untuk menghindari "sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."Juru bicara China lebih lanjut menuntut agar AS mematuhi kebijakan "Satu China" serta perjanjian diplomatik yang dicapai antara Washington dan Beijing di Taipei, menekankan bahwa China tidak akan menawarkan konsesi ketika menyangkut kepentingan intinya.Sebelumnya pada hari itu, ketika ditanya di balai kota CNN apakah Amerika Serikat akan datang untuk membela China Taipei, Biden mengatakan, "Ya, kami memiliki komitmen untuk melakukan itu."Selanjutnya, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mendesak masyarakat internasional untuk menyeru AS agar berhenti menyeret Taipei ke dalam perang.(IT/TGM)